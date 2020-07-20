Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın başkanlığında kurulan Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Yenilik Partisi’nin kurucu üyelerinden Nazım Özer ve beraberindeki 3 kişi, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluş dilekçesini verdi. Evrakları teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Nazım Özer, Türkiye’nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz bu yeniliğe talibiz. Partimizin içerisinde gençlere ve kadınlara olabildiğince fazla yer vermeye çalışıyoruz. Evraklarımızı bakanlığa teslim ettikten sonra saat 16.00’da kurucu ekibimiz, ailelerimiz ve çocuklarımızla Anıtkabir’de Aslanlı Yol’da buluşup atamızın huzuruna çıkacağız. Partimizin adı Yenilik Partisi. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle iki kez disiplin kuruluna sevk edilmiş ve 20 Kasım 2018 tarihinde CHP’den ihraç edilmişti.