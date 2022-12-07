Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıda yaralandı (6)

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SALDIRGAN, ANKARA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde bekletilen Serhat K., daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından teslim alındı. Şüpheli, polis ekibi tarafından Ankara’ya götürüldü. (DHA)

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