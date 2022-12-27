Yenilgiyi neredeyse görev edinen kırmızı-siyahlılar Bandırmaspor’dan da fark yedi GENÇLER ARTIK TADINI İYİCE KAÇIRDI

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YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor karşısında tel tel dökülen ve maç boyunca hemen hiçbir olumlu futbol ortaya koyamayan Gençlerbirliği 5-2’lik farklı sonuçla mağlup oldu. Sezon başından bu yana transfer yasağı nedeniyle kadrosuna yeni futbolcular katamayan ve elindeki deneyim eksikliği görülen gençlerli mücadele eden Başkent ekibi aldığı sürekli yenilgiler sonucu ligin dibini mesken edindi. İçeride ve dışarıda önüne gelene puan dağıtan kırmızı-siyahlılar, tehlikeli bölgenin en ucunda ve sadece 7 puana sahip olarak, şu anda düşme hattının dışındaki en yakın rakibinden (Adanaspor) 11 puan geride son sırada yer alıyor. Bu nedenle ilerleyen haftalarda, konumu dolayısıyla son derece kritik ve zor günlerin beklentisine karşılık taraftarlarına umut yaşatmaya çalışacaklar.

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SPOR TOTO 1’INCI LIG’IN 19’UNCU HAFTA MUCADELESINDE GENCLERBILRIGI, SAHASINDA KONUK ETTIGI BANDIRMASPOR’A 5-2 MAGLUP OLDU -FOTO-ANKARA-DHA



Teknik direktör Mustafa Dalcı, sezonun ikinci yarısında yeni bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.

Dalcı, yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını belirterek, “Çok fazla söylenecek bir şey yok. İlk yarıyı böyle bitirmek istemezdik, farklı bir mağlubiyet aldık. Açıkçası puan alabilecek bir oyun da oynamadık. Dolayısıyla bu mağlubiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz.” diye konuştu.

İlk yarının bitimiyle, yeni bir sayfa açacaklarını vurgulayan Dalcı, “Transfer yasağımız kalktı. Ciddi oyuncular, bu ligde dominant oyuncuları alarak Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.