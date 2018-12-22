ANKARA’da Güven Sağlık Grubu bünyesinde hizmet veren ve yenilenen G4 Güven Estetik’in lansmanı gerçekleştirildi.

Güven Çayyolu Sağlıklı hayat Kampüsü’nde bulunan G4 Güven Estetik, gelişen ve yenilenen uygulamalarını düzenlenen aktiflikte tanıttı. Lansmana, Ankara iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Güven Sağlık Grubu içinde Ankara’da çok az sayıda bulunan aletlerin olduğunu söyleyen, G4 Güven Estetik’ten Dr. Serkan Öztürk, “Leke tedavisinde kullanılan Thulium Lazer yöntemi var.

Aynı zamanda dövme sildirme için kullanılan Pico Lazer yöntemi de merkezimizde uygulanmaktadır. Pico Lazer yöntemi bütün Türkiye’de yalnızca 4 yerde kullanılıyor” dedi.

‘BURADA CESARETLİ ESTETİK SAĞLIYORUZ’

“Güven Sağlık Grubu Ankara’da her manada yer etmiş bir markadır” diyen Öztürk, şunları söyledi:

“Temel manada baktığınız zaman estetik uygulamalarda güvende olmak hepimiz için çok önemli. G4 Güven Estetik addiyle ahenkli bir merkez olarak hizmet veriyor. Burada cesaretli estetik sağlıyoruz. Güven Estetik’te bütün işlemler bilimsel rehberler ışığında yapılıyor. Bildiğiniz gibi estetik ve güzellik uygulamaları merdiven altı olarak adlandırılan yerlerde uzman olmayan kişiler tarafında da yapılıyor. Bunun sonucunda hiç istenmeyen görüntülere ve sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bizler, estetik ve güzellik uygulamalarından en iyi sonuçları almak için dünyada en gelişmiş olan sistemleri ile beraber en tesisatlı ekiple bu işi yapma çalışıyoruz.”

SAĞLIKLI VE ÖZGÜVENİ YÜKSEK BİR GÖRÜNÜŞ AMAÇLANIYOR

G4 Güven Estetik, kişilerin estetik kaygılarına karşılık verirken sıhhatli ve özgüveni yüksek bir görünüşe kavuşmalarını amaçlıyor. Merkez, ameliyatsız yüz gençleştirme tedavilerinden, medikal estetik uygulamalara, profesyonel saç ekiminden, aktif bölgesel incelmeye ve kişiye özel beslenme programlarına kadar birçok alanda hizmet veriyor. G4 Güven Estetik, bilimsel manada sağlık sektöründeki 45 senelik tecrübeni güzellik sektörüne yansıtmaya devam edecek.