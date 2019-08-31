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      Suçluyu öldürmek çözüm olamaz!

      Nuri Kayış -
      Recep Tayyip Erdoğan
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      Yenilenebilir enerji kaynakları ve ekonomiye etkisi

      Murat Özbülbül -
      Türkiye ne yazık ki kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynaklar açısından oldukça fakir bir coğrafyada bulunmaktadır.
      Yazarlar

      Türkiye’nin Suriye macerası artık bitiyor

      Ahmet Özal -
      İdlib’de rejim güçleri ve Rusya’nın başlattığı harekat ile birlikte sınırlarımıza hücum eden iki milyona yakın göçmenlerin sınır kapısına yığılmaları, kavgalar, protestolar, bayrağımızın ve Cumhurbaşkanının posterlerinin yakılması ve oluşan büyük kaos Türkiye’nin güvenliğini ciddi derecede riske atmıştır.
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      Erdoğan’ın “erken seçim” istifası “siyasi intihardır”

      Orhan Uğuroğlu -
      CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Halk erken seçimden bıktı. Erken seçim bizim gündemimizde yok” dedi ve hedef oldu…
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