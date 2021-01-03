Yenikapı’ya taksici akını sürüyor… Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi

Ersan SAN – Halil Sadri YILMAZ – Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) – YENİKAPI’da taksicilerin taksimetre güncelleme kuyruğu devam ederken, oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

“MİTİNG ALANI BÜYÜK HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLİYOR”

İstanbul’da binlerce taksi, yüzde 11’lik zammı taksimetrelerine yansıtmak için saatlerce Yenikapı’da kuyruk bekliyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) verdiği iyileştirme kararından sonra gördüğünüz gibi Yenikapı miting alanında İstanbul Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği bu ortamda taksimetre ücretlerinin tarife ayarı yapılıyor. Miting alanı büyük, hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Burada Belediyemiz çay, çorba gibi çeşitli imkanlar sağladı. Üç tane taksimetre ayar işlemlerini yapan firma var. Esnafımız sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda burada taksimetre ücret tariflerinin yeni ayarını yaptırabilirler” dedi.

“İNŞALLAH BU İŞLEMLER KARŞIDA DA YAPILACAK”

Eskiden Anadolu Yakası’nda da bu işlemin yapıldığına değinen Aksu, “Tabi ki Anadolu Yakası’nda da olması lazım. Oradaki esnafımız buraya gelmekte zorlanıyorlar. Bugün verilere, sayılara bakılacak, Pazartesi gününden itibaren de inşallah bu işlemler karşıda da yapılacak. Mahalle aralarında esnafımız sokak aralarında beklerken vatandaşlar bu kuyruktan rahatsız oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz de böyle geniş bir ortamda böyle bir ortamda gerçekleştirme talebinde bulundu. Geniş alanda ayarlansın denildi. İlk günler sistemsel bir sıkıntı yaşantı ama çözüldü. Şu anda esnafımız rahat bir şekilde tarife ayarı yaptırabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ İSYAN ETTİ

Sabah saat 8’de sıraya girdiğini belirten taksici Ahmet Tepe şunları söyledi: “Şu an saat 14.00. Bu saate kadar bu kadar milleti esir tutuyorlar. Valla reva değil bu. Eski düzeni yapsalardı ya ben Anadolu Yakası’ndan geliyorum. Tuzla’dan, Şişli’den gelen var. Bunların vakti masrafı yazık değil mi? Millete eziyet çektiriyorlar. O aracın oradan buraya geliş maliyeti 100 lira. Maltepe’de geniş alan yok mu? Eskiden 3-4 yerde yapılıyordu, bu kadar yığın olmuyordu.”

“KİM OLURSA OLSUN HİZMET VERSİN YETER”

Bir taksicinin ‘16 Milyon için çalışıyorlar’ demesi üzerine şoför Tepe “Ne 16 milyon için çalışıyorlar boşver, burada gariban eziliyor. Bütün arkadaşlar burada sefil olmuşuz. Hiçbir düzenimiz düzgün değil. Ben partizanlığa girmiyorum, kim olursa olsun hizmet versin yeter” şeklinde cevap verdi. Bir diğer taksi şoförü Erol Sarıoğlu da taksicilerin mağduriyetine isyan ederek “Af edersiniz burada sürü gibi olduk” dedi. Taksicilerin oluşturduğu taksi kuyruğu havadan görüntülendi.

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