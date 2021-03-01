Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu

Kripto para sisteminin öncüsü olan Bitcoin 58.330 bin dolarla rekor kırdıktan sonra geçtiğimiz gün itibarıyla 51.150 dolar seviyesine kadar düştü. İlk 100'deki kripto paraların 93'ünde son birkaç günde ciddi oranda bir değer kaybı yaşandı. Bu düşüşlerle beraber birkaç gün içinde kripto paraların toplam piyasa değeri de yaklaşık 1,5 trilyon dolara geriledi.