Yeniden yapılandırılan krediler yıllık % 28 arttı

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Kredi Gruplamaları Raporu verilerine göre, yeniden yapılandırılan krediler Mart sonunda yıllık yüzde 28 artışla 216 milyar liraya yükseldi.

TBB raporu verilerine göre, bu kredilerin yüzde 92’si yakın izlemedeki kredilerden oluşuyordu ve toplam kredilere oranı yüzde 5.7 düzeyindeydi.

Mart sonu itibarıyla, “canlı kredileri” oluşturan birinci ve ikinci grupta izlenen kredi miktarı yıllık yüzde 30 artışla 3.0 trilyon 627 milyar lira olarak belirlendi.

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Canlı kredilerin 3.0 trilyon 804 milyar lira olan toplam krediler içindeki payı da yüzde 95 düzeyindeydi.

Buna göre ikinci grupta izlenen, yakın izlemedeki kredi miktarı da yıllık yüzde 31 artışla 399 milyar liraya yükseldi. Buna göre, ikinci grupta izlenen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 10 düzeyindeydi.

Tahsili gecikmiş alacak olarak üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplarda sınıflandırılan, tahsil imkanı sınırlı, tahsili şüpheli ve zarar niteliğindeki krediler ise, Mart sonunda yıllık yüzde 3.0 düşüşle 138 milyar liraya geriledi.

TBB raporunda, tahsili gecikmiş alacakların yüzde 76’sı oranında özel karşılık ayrıldığı ve genel karşılık olarak ayrılan tutarın 83 milyar lira olduğu belirtildi. Genel karşılıkların ikinci grupta sınıflandırılan kredilere oranı da yüzde 21 düzeyindeydi.