(Yeniden)- WikiLeaks’in kurucusu Assange’ın ABD’ye iadesi talebine red

İngiltere, (DHA) –İngiliz mahkemesi, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi talebini reddetti.

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, karar duruşması için başkent Londra’daki Old Bailey Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıktı. Hakim Vanessa Baraitser, Assange’ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını kaydettti. Hakim, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle, “gerçek bir risk altında” olduğunu açıkladı. Öte yandan ABD tarafının tarif ettiği prosedürlerin Assange’ın süper güvenlikli bir Amerikan hapishanesinde intihar etmenin bir yolunu bulmasını engellemeyeceğini vurgulayan Baraitser, Assange’ın akıl sağlığı nedeniyle iadesinin yanlış olacağını vurgulayarak, ABD’nin talebini reddettiğini duyurdu. Kararın duyulmasının ardından mahkeme önündeki Assange’ın destekçileri sevinç gösterisinde bulundu. ABD’nin kararı temyize götürmesi beklenirken, avukatlarının ise Assange’ın kefaletle serbest bırakılması için başvuru yapacağı açıklandı.

18 SUÇTAN YARGILANIYOR

ABD, Londra’nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki Assange’ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere’den iadesini istiyordu. ABD’ye iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange’ın destekçileri ve avukatları, Assange’ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere’nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini ifade ediyordu.