(Yeniden) Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı

Adem VAROL/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA’da bir sene önce işlenen cinayetin şüphelileri Beyoğlu’nda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde bir silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Sahte kimlik ile dolaşan iki şüpheli Erdoğan S. ve Ramazan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Eylül 2019’da Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklı Dere sokakta meydana geldi. Erdoğan S. ve Ramazan E., isimli 2 şüpheli buradaki dükkanın önüne gelerek, Murat Kartal ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada şüpheliler Murat Kartal ve Seyfettin Ödemiş’i silahla vurarak, yaraladı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Murat Kartal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliler Erdoğan S. ve Ramazan E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Beyoğlu’nda olduklarını belirledi. Ekipler, şüphelilerin kaldıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erdoğan S. ve Ramazan E. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlikle dolaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin kaldıkları adreste yapılan aramada ise 411 gram kokain, 252 gram Marihuana adı verilen uyuşturucu, 1 adet tabanca, 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Şüphelilerden Erdoğan S.’nin Kasten adam öldürme, 14 adet Kasten Yaralama, 2 adet uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 21 adet, Ramazan E.’nin ise 2 adet Kasten adam öldürme, 19 adet kasten adam yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve 2 adet mukavemetten 32 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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