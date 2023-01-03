Yeniden Refah’lı Prof. Dr. Aydal: Yeni bir beyin göçü ile karşı karşıya kalabiliriz

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YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, kamuda çalışan mühendislerin maaş ortalamasının çok düşük kaldığını belirterek, “Kamu mühendislerine gereken değer verilmez ise yeni bir beyin göçü başlayabilir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada, kamuda çalışan mühendislerinin maaş ortalamasının düşük kaldığına dikkat çekti. Prof. Aydal, “Kamu kuruluşlarınca 2022 yılında yürütülen proje sayısı 3134 olup ayrılan ödenek yaklaşık 185 milyardı. 2023 yılında proje sayısı arttırılmış ve 643,2 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Bütün bu çalışmaları yöneten kamudaki mühendislerin ortalama maaşları ise 2022 yılında maalesef 13 bin 500 TL’dir. Madenlerdeki galerilerden, yol, köprü, bina, baraj yapımına kadar aldıkları riskler düşünüldüğünde, bu ortalama maaşın son derece az olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

‘BEYİN GÖÇÜ BAŞLAYABİLİR’

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Maaşlarda iyileştirilme olmazsa beyin göçünün yaşanılmasının kaçınılmaz olacağını vurgulayan Aysal, şunları söyledi:

“Maaş makasının dolar/TL kurunda karşılaştırıldığında daha açık olarak göz önüne gelecek. Kamu mühendislerine gereken değer verilmez ise yeni bir beyin göçü başlayabilir. Her üç meslek grubunda da alınan maaşların dolar ve altın değerleri üzerinden karşılaştırılması yapıldığında durumun daha da vahim olduğu görülecektir. Kamu mühendislerimizin aldığı maaşların diğer ülke mühendislerinin aldığı ortalama maaşlar dikkate alındığında, mühendislerimizin yurtdışı göçlerinin ve gelecekteki muhtemel göçlerin ana sebebi çok kolay görülecektir. Mühendislerimizin taleplerine acilen kulak verilmeli. Yeniden Refah Partisi olarak kamuda çalışan mühendislerimizin taleplerini son derece ciddiye alıyoruz. Yeni yıl bütçesinde ek kaynak ayırarak bu problemi acilen çözülmesi ülke yararına olacaktır.”