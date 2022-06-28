YENİDEN REFAH PARTİSİ SİNCAN İLÇE BAŞKANI ŞABAN MEMİŞ: SİNCAN’DA CİDDİ BİR IŞIK GÖRÜYORUZ

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Yeniden Refah Partisi Sincan İlçe Başkanı Şaban Memiş, Sincan halkının Yeniden

Refah Partisi’ne yönelik bakış açısı ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları hakkında gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

ERKAN YOZGAT/FETİ ÖZYÖN- Yeniden Refah Partisi Sincan İlçe Başkanı Şaban Memiş, Sincan halkının milli görüş olarak partiye oldukça ilgi gösterdiğini belirterek gazetemize açıklamalarda bulundu. üye çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Memiş, milli görüşün kalesi Sincan’da halkın yoğun talebi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Ekonomiye de değinen Memiş, Sincan’daki esnafın ve halkın sıkıntıda olduğunu söyleyerek; “Vatandaşın ekonomik durumu hiç iyi değil. Esnaf olmamız sebebiyle bu durum tabi ki bizi de içine alıyor. Ekonomik yönden vatandaş ne kadar buhranda olursa hayatına her türlü yansıyor. Sosyal hayatına, ticari, aile, arkadaş hayatına her yeri etkileyebilecek bir boyutta. Bir ekonomik buhranın içerisindeyiz. Bu hiç iyiye giden bir gidişat değil. Bununla alakalı partimizin de ekonomik çözüm sürecinde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

‘VATANDAŞIN DİLE GETİRDİĞİ İLK SORUN, EKONOMİ’

Şubat 2019’dan bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten Memiş, Sincan halkının Yeniden Refah Partisi’ne yönelik bakış açısını değerlendirerek şunları ifade etti; “Sincan’da Yeniden Refah Partisi milli görüş olarak oldukça talep görüyor. Üye çalışmalarımız hızla devam ediyor. Stantlarımız güzel gerçekleşiyor. Vatandaştan yoğun bir talep görüyoruz. AK Parti yönetiminden önce de Sincan milli görüşün kalesi olan bir ilçeydi.”



Hem İlçe Başkanı hem de Sincanlı bir esnaf olarak Türkiye genelinin ve Sincan’ın ekonomik durumuna değinen Memiş, sözlerine şöyle devam etti; “Vatandaşın ekonomik durumu hiç iyi değil. Esnaf olmamız sebebiyle bu durum tabi ki bizi de içine alıyor. Ekonomik yönden vatandaş ne kadar buhranda olursa hayatına her türlü yansıyor. Sosyal hayatına, ticari, aile, arkadaş hayatına her yeri etkileyebilecek bir boyutta. Bir ekonomik buhranın içerisindeyiz. Bu hiç iyiye giden bir gidişat değil. Bununla alakalı partimizin de ekonomik çözüm sürecinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konu ile ilgili çok güzel projelerimiz var. Vatandaşın ilk dile getirdiği sorun ekonomik yaşadığı sıkıntılar. Sincan muhafazakâr bir bölge. İç Anadolu insanlarının toplandığı bir yer. Muhafazakâr bir ilçe olmasından dolayı özellikle yeni nesildeki ahlaki çöküşü de çok dile getiriyorlar. İman, itikat tam olmadan insanın korkusu olmazsa insanın yapabileceklerinin sınırı olmaz.”

‘SİNCAN’IN KÖRLEŞMESİNİ İSTEMİYORUZ’

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AK Parti yönetimindeki Sincan Belediyesi ve Belediye Başkanı Murat Ercan’ın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, şunları söyledi; “Sincan’da maddi olarak belli bir seviyenin üstünde olan insanlar Batıkent, Eryaman taraflarına taşınıyorlar. Neden Sincan’ımızda durabilecekleri güzel bir yer ayarlamayalım? Özellikle yüksek katlı binaların olduğu yerde belediyelerin hizmetinin, altyapı hizmetinin zayıf olmasından dolayı oradaki yapılanmanın yavaşlamasına biraz tepkili yaklaşıyorum. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak varız diyoruz. Nasip olursa belediyeyi kazandığımızda bu tarz çalışmalara ağırlık vereceğiz. Sincan’ın körleşmesini istemiyoruz. Kabuğunu kıracak ciddi projelere imza atacağız. Sincan metrekare ve nüfus olarak ciddi bir orana sahip. Organize sanayi bölgesi hemen yanımızda. Bunlar iş anlamında insanlar için büyük nimet. Sincan’daki nüfusu maddi, ekonomik yönden rahatlatacak fabrikalarımız bu taraflarda halihazırda var.”

Önümüzdeki seçimlerde Yeniden Refah Partisi’ni birinci parti olarak çıkarmayı hedeflediklerini ve tüm çalışmalarının da bu yönde ilerlediğini kaydeden Memiş şunları belirtti; “Kendimize bu anlamda güveniyoruz. halkımızın bize vermiş olduğu bir özgüven de var. Yaptığımız esnaf ziyaretlerimizle, kamuoyu yoklamalarımızla, Sincan’daki yaptığımız stant çalışmalarımızda ciddi bir ışık görüyoruz. Yeniden Refah Partisi Sincan’da birinci parti olarak çıkacağına canı gönülden inanıyorum.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’nın çalışmalarını her zaman desteklediklerini belirten Memiş; “Fatih Başkanımız babasının şirazesinden geçmiş, Rahmetli Hocamız Necmettin Erbakan’ın elinde yetişmiş ve ondan alacağını almış, siyaseten de, ahlaken de, iman olarak da hocamızdan gerçekten güzel faydalanmış, kendini yetiştirmiş olarak siyasete çıkarmış. Onun her söylediği sözün arkasında varız.” şeklinde konuştu.