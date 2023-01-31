YENİDEN: Lavrov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşme çabalarını destekleyecek

- Reklam -

RUSYA, (DHA) – Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, bir basın mensubunun sorusu üzerine Rusya’nın, Türkiye-Suriye ilişkisinin normalleşmesi çabalarını desteklediğini ve bu çabanın devam etmesini için girişimleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuyla ilgili açıklamasında, Rusya’nın Türkiye-Suriye ilişkisinin normalleşmesi çabalarını desteklediklerini ve bu çabanın devam etmesini için girişimleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Lavrov, genel olarak iki komşu ülkenin ilişkilerini geliştirmesini desteklediklerini vurguladı.

İran’ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çabasına katılması konusunda ise Lavrov, Rusya’nın, Türkiye’nin ve İran’ın Astana formatının bir parçası olduğunu vurgulayarak bu konuda prensipte anlaşıldığını ve İran’ın bu çabalara katılmasının mantıklı olacağını ifade etti. Lavrov, sürecin titizlikle ilerletilmesi gerektiğini belirterek, tarihlerin, görüşme formatının, diplomatik ve askeri seviyenin adım adım belirlenmesi gereken konular olduğunun altını çizdi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -

SAYIN EDİTÖRLERİN DİKKATİNE

Haber’de basın toplantısının Mısır’da düzenlendiği sehven yazılmıştır. Toplantı Moskova’da düzenlenmiştir ve haberimiz bu şekilde düzeltilerek yeniden geçişmiştir.