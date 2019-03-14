Japon araştırmacılar, Sibirya’da bulunan yünlü mamut fosilinden aldıkları DNA örneklerini ile mamutları klonlamaya çalışmasına çok yaklaştılar.

4 yıl önce Sibirya’da bulunan yünlü mamut cinsi hayvan fosilinden DNA örnekleri alan bilim insanları, soyları 4 bin yıl önce tükenen yünlü mamutların hayata dönmesini amaçlayan deneylere başlamıştı.

Futurism.com sitesinin aktardığı habere göre Japon bilim insanları 28 bin yıl yaşındaki mamut hücrelerinden olumlu biyolojik reaksiyonlar almaya başladı. Bu gelişme de soyu tükenen bu hayvan türünü klonlayarak yeniden hayata döndürme ihtimalini bir adım daha yaklaştırdı.

Hafta başında Scientific Reports sağlık dergisinde yayımlanan yazıda Japonya’daki Kindai Üniversitesi’nden araştırmacılar, korunmuş mamut hücrelerini fare yumurta hücrelerine yerleştirdikleri birkaç doz enjekte edilen hücrelerden bazılarının hücre bölünmesinden önce olması gereken biyolojik aktivite gösterdikleri ifade edildi

Bilim insanları yıllardır üzerinde çalıştıkları mamut klonlama işlemi için yeterince iyi korunmuş DNA bulamıyordu.