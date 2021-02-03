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(Yeniden) Arnavutköy’de aç kalan domuz, şehir merkezine indi

Taylan ERGÜN-Melike YAZGILI /İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de aç kalan domuz ilçe merkezine indi. Çöp konteynerinin yanında buldukları ile karnını doyurmaya çalışan domuzun o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Arnavutköy’de, geçen hafta Merkez Mahallesi Öncü Sokak’ta sitenin bahçe duvarının önünde yaban domuzu görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzu, bir süre dolandıktan sonra çöp konteynerinin yanındaki yiyecek atıklarıyla karnını doyurmaya çalıştı. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

(FOTOĞRAFLAR)

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