Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldırı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldırı gerçekleştirildi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldırı yapıldı. Saldırı Uğuroğlu’nun evinin önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtildi. Saldırganların arabayı Uğuroğlu’nun üzerine sürdüğü öğrenildi.

Uğuroğlu ifadesinde saldırganların, “MHP’den geliyoruz. MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar” dediğini söyledi. Uğuroğlu’nun sağlığı iyi durumda.

Uğuroğlu ifadesinde saldırganların, “MHP’den geliyoruz. MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar” dediğini söyledi. Uğuroğlu’nun sağlığı iyi durumda.

Orhan Uğuroğlu, gazetemizde 2014-2019 yılları arasında Genel Yayın Koordinatörlüğü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü yapmıştı.

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi