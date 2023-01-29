Yeni Zelanda’da meydana gelen selde can kaybı 4’e yükseldi

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Yeni Zelanda’nın kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Yeni Zelanda’nın kuzeyinde bulunan Auckland kentindeki sağanak yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sel sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Ülkede 1 milyon 600 bin kişinin yaşadığı ve nüfusun en yoğun olduğu kent olarak bilinen Auckland’da acil durum ilan edildi.

“BU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİDİR”

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Show, meydana gelen selin bir iklim değişikliği sonucu olduğunu belirterek, “Bu iklim değişikliğidir. Hepimizin çocuklarımıza bıraktığımız Yeni Zelanda’nın güvenli ve yaşanabilir olduğundan emin olma sorumluluğumuz var” dedi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Öte yandan Yeni Zelanda Parlamento Üyesi Chloe Swarbrick, vatandaşlara gerekmedikçe seyahat etmemeleri uyarısında bulunarak, “Şiddetli yağmur bugün (29 Ocak Pazar) sabah 9’dan Pazartesi sabah 6’ya kadar devam ediyor. Yağışlar daha fazla sel ve toprak kayması riskini oluşturuyor. Lütfen zorunlu olmayan seyahatleri en aza indirin” ifadelerini kullandı.

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