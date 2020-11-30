Yeni Zelanda’da geçen yılki yanardağ patlamasında 13 kuruma ceza yağdı

Yeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında Beyaz Ada’daki Whakaari Yanardağı’nın geçtiğimiz Aralık ayında faaliyete geçmesi sonucu 22 kişinin ölümü ve 25 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda, aralarında devlet kurumlarının da bulunduğu 10 kuruluş suçlu bulundu.

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında Beyaz Ada’daki Whakaari Yanardağı’nın geçtiğimiz Aralık ayında faaliyete geçmesi sonucu 22 kişinin ölümü ve 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda yeni gelişme yaşandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin işyeri güvenliği gözlemcisi, tarafından açıklanan soruşturmada, 10 kuruluş, 2 devlet kurumu ve 3 şahsın sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 300’er bin dolar tutarında para cezasına çarptırıldığı açıklandı.Suçlanan kurumların arasında volkanik aktiviteyi izlemekten sorumlu devlet kurumu GNS Science ve Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı da bulunuyor.

“KURUMLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ”

Cezaların, işyeri sağlık ve güvenlik düzenleyicisi olan WorkSafe tarafından belirlendiği ifade edilirken; WorkSafe Yöneticisi Phil Parkes’in düzenlediği basın toplantısında, “Bu beklenmedik bir olaydı, ancak bu öngörülemez olduğu anlamına gelmez ve operatörlerin kendi gözetimi altındakileri korumakla yükümlüdür. Adaya turist götürmekle herhangi bir ilgisi olanların 2015 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini araştırdık. Toplam 13 kurum bu yükümlülükleri yerine getirmediğini düşünüyoruz. Adaya gidenler, sağlıklı ve güvenli bir şekilde dönüşlerini sağlamak için uygun sistemlerin uygulanıyor olduğu beklentisiyle gittiler” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda’nın Beyaz Ada’daki Whakaari Volkanı geçtiğimiz yıl 9 Aralık’ta faaliyete geçmesi sonucu adaya turist olarak gelen 47 kişiden 22 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Adadaki sismik aktivitenin artması ve yeni patlama riski sebebiyle arama kurtarma çalışmaları uzun süre yapılamamıştı.