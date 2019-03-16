Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik düzenlenen katliamda, ülkede 1 yıldakinden daha fazla ‘cinayete’ kurban verildiği belirtildi.

NZ Herald Gazetesi, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Linwood ve Al Noor camilerine yönelik saldırıda, 49 kişinin hayatını kaybettiğini; bu rakamın Yeni Zelanda’da bir yılda işlenen toplum cinayet sayısının bile üzerinde olduğunu yazdı. Gazete, Müslümanları hedef alan saldırıya dair Başbakan Jacinda Ardern’in “Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri bugün” sözlerine yer verdi.

Washington Post gazetesi de Yeni Zelanda Polisi’ni kaynak göstererek yayınladığı grafikte, 2010 yılından bu güne kadar sadece bir yılda 49’dan fazla cinayet gerçekleştiğini; cami katliamında ülkedeki bir yıllık toplam cinayetlerden daha fazla kurban verildiğinin altını çizdi. Haberde, Sidney Üniversitesi’nde görev yapan Yeni Zelandalı Prof. Dr. Philip Alpers’in ülkedeki silah ruhsatlandırması üzerine yorumlarına da yer verildi. Alpers, Yeni Zelanda’da, silah taşımak için lisansa sahip olunması gerektiği; silah sahibi olmanın şartlara bağlı bir ayrıcalık olduğunu ancak ‘ateşli silahların’ tescil zorunluğu olmadığını söylediği vurgulandı. Silah lisansının maksimum 10 yıl olduğu Yeni Zelanda’da, sivillere ait yaklaşık 1 buçuk milyon ateşli silah bulunduğu; bunun da her üç kişiden birinde silah bulunduğu anlamına geldiği vurgulandı.