Yeni Zelanda parlamentosunda ‘kravat’ krizi

Yeni Zelanda, (DHA) – Yeni Zelanda’da kravat takma zorunluluğuna karşı çıkan Maori parti lideri Rawiri Waititi’nin oturumu terk etmesi isteği üzerine kriz yaşandı.

Yeni Zelanda’da 120 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde kravat krizi yaşandı. Maori parti lideri Rawiri Waititi (40) meclisteki kravat takma zorunluluğuna karşı tepki gösterdi. Waititi düzenlenen oturuma “iş kıyafeti’ olarak tanımladığı kolye ile katıldı. Yaşanan kriz sonrası Yeni Zelandalı Waititi’nin oturumda soru sorma hakkı engellenerek, genel kurulu terk etmesi istendi. Kravat takma zorunluluğunu eleştiren Waititi kravat için ‘sömürge iliği’ ifadelerini kullandı.

“RESMEN TASMALIK, SÖMÜRGE İLİĞİ”

“Kravat takmak istediğimde kravat takacağım. Kravatı takmak zorunda kalmayacağım” diye konuşan Waititi, ” Bu kravat meselesi yerli kültürü bastırma girişimi. Resmen tasmalık ve sömürge ilmiği.Tekrarlıyorum. Bu bağlarla ilgili değil, kültürel kimlikle ilgili, dostum. Artık şarkımızı söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.