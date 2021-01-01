Yeni yılın ilk saatlerinde alkolmetreye üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu 

Soner HASIRCIOĞLU – Buğra AKAY / İstanbul,(DHA) 2021 yılının ilk saatlerinde D-100 Karayolu Merter mevkii yan yolda denetim yapan trafik polisleri durdurdukları bir otomobil sürücüsüne alkol kontrolü yapmak istedi. Polisin yaptığı alkol kontrolünde alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

2021 yılının ilk saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda denetim yapan trafik polisleri sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KF 5295 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü trafik polislerinin alkol kontrolüne itiraz ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bir süre polisi oyalayan ve sokağa çıkma izin belgesi bulunduğu öğrenilen sürücünün ehliyetine alkol metreyi üflemediği için 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücünün bindiği otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarından yüzünü saklayan sürücü, durdurduğu bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimler sırasında durdurulan otomobil sürücülerine hem belge hem de alkol kontrolü yapan polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar sürdü.

(FOTOĞRAFLI)