Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, yeni yılda sağlığa yapılacak en büyük yatırımın, “glutatyon”u güçlendirmek olduğunu söyledi. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten Dr. Buyrukçu, “Azalmaya başladığında kalp damardan kansere pekçok ölümcül hastalığa neden olabilir” dedi.

Dr. Buğra Buyrukçu, glutatyonun sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için vücudun ürettiği en önemli ve güçlü antioksidan olduğunu bildirdi. Tam bir doğal mucize olan bu antioksidanın vücudun, hücrelerin, bilhassa karaciğerin temizliğinden sorumlu olduğunu söyleyen Dr. Buyrukçu, “Bir anlamda vücudun ve hücrelerin kendini temizleyebilme yeri. Yani vücudun çöpçüsü. Tam bir koruma kalkanı. Bağışıklık sistemini güçlendirirken, bedende biriken ağır metallerin, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor, paslanma ve iltihaplanmanın önüne geçiyor. Normal koşullarda vücudun ürettiği doğal bir antioksidan. Ancak zamanla glutatyon rezervi yetmemeye başlıyor” diye konuştu.

Soğan, Sarımsak, Lahana Mucizesi

Yaş, beslenme, sigara ve alkol gibi nedenlere bağlı olarak vücutta azalmaya başlayan glutatyonun mutlaka takviye edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Buğra Buyrukçu, “Aksi halde kendini temizleyemeyen vücut yaşlanmaya, organlar fonksiyonlarını yerine getirememeye ve kalp damar hastalıkları, demans, kanser gibi birçok ciddi hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Vücutta azalan glutatyonun takviyesi için elbette beslenme önemli ancak yeterli olmayabiliyor. Yine de glutatyon üretimini tetiklemek için soğan, sarımsak ve lahana tüketmek, glutatyon içeriği en yüksek besinler arasında yer alan ıspanak, bamya, karnabaharı sofradan eksik etmemek veya B12 takviyesi işe yarıyor” dedi.

Merdiven Altındaki Takviyelere Dikkat !

“Glutatyon artışı için en etkili yöntemin ise damar yoluyla ilaç alınması olduğunu bildiren Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti, “Ağız yoluyla takviye çok büyük oranda işe yaramıyor. Damar yolu takviyesinde ise maalesef ülkemizde zaman zaman bilinçsizce hareket ediliyor. Eczacılar Odaları vasıtasıyla getirtilen glutatyon ilaçları yerine merdiven altı tabir edilen yerlerde kaynağı belli olmayan ilaçlar kullanılıyor. Önemi ve gerekliliği anlaşılmaya başlansa da takviyesi konusunda vatandaşlarımızın daha dikkatli hareket etmesi, Eczacılar Odası vasıtasıyla getirilmeyen takviyelerden mutlak surette uzak durması şart… Yeni bir yıla girerken sağlığımıza yapacağımızın en iyi yatırımlardan birinin, glutatyon takviyesi olduğunu unutmamak ancak bunu yaparken dikkatli ve tedbirli seçim yapmak gerekiyor…”