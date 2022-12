YENİ YILDA HEDEFLERİ TUTTURMAK İÇİN 8 ALTIN ÖNERİ

- Reklam -

İnsanların çoğunun yeni yıl için önemli kararlar aldığını ancak genellikle mart ayına gelince yüzde 80’inin bu kararlarından vazgeçtiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Merve Tokgöz, “Yeni yıl genellikle yeni bir başlangıç, kötü alışkanlıkları değiştirmek ve psikolojik, duygusal, sosyal, fiziksel veya entelektüel olarak büyümenize yardımcı olacak yeni rutinler oluşturmak için harika bir fırsattır. Ama bu hedeflere ulaşmak için kararlı ve sistemli olmak önem taşır” dedi.

Yeni yıl için yeni kararlar alan ve bunlara bağlı kalarak hedeflerine ulaşan insanların nasıl başarıya ulaştığı sorusunu yanıtlayan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Psikoloji Kliniği’nden Uzman Klinik Psikolog Merve Tokgöz, yeni yılda başarıya giden yolu bulmamıza rehberlik edecek önerilerde bulundu.

MART GELENE KADAR YENİ YIL KARARLARINDAN VAZGEÇİLİYOR

Yeni yılın yeni bir başlangıç, kötü alışkanlıkları değiştirmek ve psikolojik, duygusal, sosyal, fiziksel veya entelektüel olarak büyümenize yardımcı olacak yeni rutinler oluşturmak için harika bir fırsat gibi düşünüldüğünü vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, “Kararlar almak elbette ki sürdürmekten çok daha kolaydır. Araştırmalar yetişkinlerin yaklaşık yarısının yeni yıl kararları verdiğini gösteriyor ancak bunların yüzde 80’ini mart ayının sonunda yeni yıl kararlarından vazgeçtiği görülüyor” diye konuştu.

YAŞAM DEĞERLERİNİZİ BELİRLEYİN

Kişinin değerlerini bulmasının başlı başına bir yolculuk olduğunu ve ‘Nasıl biri olmak istiyorum?’ sorusunun buna yardım edeceğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, “2023 için belirlediğiniz değerler doğrultusunda amaçlar belirlemelisiniz. Sizi olmak istediğiniz kişiye yakınlaştıracak birkaç eylem planı yapın. Ancak yeni yıl kararları için uzun bir liste yapmak yerine sadece bu hedeflerden birini seçip enerjinizi buna odaklamanızı öneririm. Bir amaç duygusuna sahip olmak sürdürülebilir alışkanlık için büyük psikolojik fayda sağlar. Ayrıntılı bir yazılı plan oluşturmak, hedefinize bağlı kalmanıza yardımcı olur. Amaçlarınız olabildiğince net olmalı. Örneğin; tıp fakültesi kazanmak istiyorum yerine, şu üniversitenin tıp fakültesini kazanmak istiyorum şeklinde açık olmalı. ‘Araba almak istiyorum’ yerine istediğiniz arabanın rengi, markası gibi tüm detaylarıyla neyi amaçladığınızı belirlemelisiniz” ifadelerini kullandı.

BİR SORUMLULUK ORTAĞI BULUN

İnsanların spor salonuna birlikte gitmelerinin bile bir nedeni olduğunu ve bunun sadece sosyalleşmeyle ilişkili olmadığına değinen Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, “Sürdürülebilir davranışlar için sorumlu olduğunuz birinin olması, bir hedefe bağlı kalmanızı çok daha olası hale getiriyor. Sosyal medyada hedefinize giden yolda yaptıklarınızı insanlarla paylaşacağınız bir hesap da açabilirsiniz. Biriyle veya bir oluşumla takım kurun, bırakın yolculuğunuza eşlik etsinler” dedi.

KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN

Yeni yıl kararlarının başarısız olmasının yaygın bir nedeninin de çok fazla şeyi çok hızlı bir şekilde üstlenmek olduğunu belirten Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, şu bilgileri paylaştı:

“Sürdürülemez bir şekilde kısıtlayıcı bir diyete başlamak, spor salonunda aşırıya kaçmak veya normal davranışınızı kökten değiştirmek; planlarınızı raydan çıkarmanıza sebep olabilir. Bunun yerine sonunda hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak küçük adımlar atmaya odaklanın. Hayatınızda hiç spor yokken düzenli spor yapmaya karar verdiyseniz, haftada iki veya üç kez egzersiz yaparak başlayın. Yavaşça, daha uzun çalışın ve haftalık egzersiz sayınızı yükseltin.”

ENGELLERLE BAŞA ÇIKMA PLANI YAPIN

Engeller karşısında neler yapılabileceğinden de bahseden Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, “Herhangi bir planınız olmadan bir hedef için çalışmaya başlarsanız, bir engelle veya dirençle karşılaştığınızda kendinizi çabucak pes ederken bulabilirsiniz. Hedefinizi yazarak, bu hedefe ulaşmak için yapabileceğiniz şeylerin bir listesini yaparak ve önünüze çıkabilecek engelleri not ederek işe başlayabilirsiniz. Tam olarak neyi başarmak istediğinizi ve karşılaşabileceğiniz zorlukları bilerek, kararlılığınıza bağlı kalmaya ve sizi yoldan çıkarabilecek her şeyin üstesinden gelmeye daha da hazırlıklı olacaksınız. Sizi hedefinizden şaşırtacak dürtüler ortaya çıkmadan önce bunlarla nasıl başa çıkacağınızı planlamak, yeni alışkanlıkları sürdürmek için umut etmekten daha iyi bir yol olabilir” açıklamasında bulundu.

BİR ÇÖZÜM GÜNLÜĞÜ TUTUN

Başarılarımız ve mücadelelerimiz hakkında yazabileceğimiz bir çözüm günlüğü tutmanın faydalı olacağına dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, “Kendinizi ilhamsız ve motivasyonsuz hissettiğiniz zamanlarda ona başvurabilmelisiniz. Hedefinizin sizin için neden önemli olduğunu bir yere yazın. Neyin bocalamanıza neden olduğunu (iş veya ev hayatından kaynaklanan stres gibi) ve etkili bir şekilde nasıl başa çıkacağınızı düşünün. Daha önce size iyi gelen cümleleri not edin. Hedefinize ulaştığınızda hayatınızda nelerin değişeceğini yazın. Hayal etmeyi kolaylaştırmak için olmak istediğiniz yaşamın resmini çizebilir veya internetten görseller bulup günlüğünüze yapıştırabilirsiniz” şeklinde konuştu.

BAZEN İŞLER YOLUNDA GİTMEYEBİLİR

Hedefe giden yolda hata yapmanın kötü hissettirebileceğini dile getiren Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, “Bu durum tamamen vazgeçmenize neden olabilir. Aslında arada bir kendinizi serbest bırakmak, yeni alışkanlıkları sürdürmenin en iyi yollarından biridir. Hedefe yönelik davranmadığınızda kendinizi cezalandırmak yerine şefkatle yaklaşıp bu ufak aksaklıkların vazgeçmeniz için bir sebep olmadığını kendinize hatırlatın” ifadelerini kullandı.

YENİLENMENİN BİR BECERİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Beceri edinmeyi vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, şunları söyledi:

“Değiştirmeye çalıştığınız bu istenmeyen veya sağlıksız alışkanlıkların oluşması muhtemelen yıllar aldı. Peki bunları sadece birkaç gün, hafta veya ay içinde değiştirmeyi nasıl bekleyebilirsiniz? Kendinize karşı sabırlı olun. Bir iki yanlış adım atsanız bile, yeniden başlayabilir ve hedefinize doğru yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Yeni alışkanlıklar bisiklet sürmeyi, piyano çalmayı öğrenmeye benzer. Beceri edinmek üzerinde istikrarlı şekilde çalışmayı gerektirir.”

KENDİNİZE KARŞI ŞEFKATLİ OLUN

Kendimize mutlaka değer vermemiz gerektiğini ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Tokgöz, “Kendinize karşı nazik ve esnek olmayı, yol boyunca her türlü ilerlemeyi kutlamayı unutmayın. Önemli olan sadece nihai hedef değil, yolculuktaki çabadır” diyerek sözlerini noktaladı.