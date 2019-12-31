Her yıl, yeni umutlarla hayallerle karşıladığımız yeni yıl da, yeni yılla gözlerini açan; kimi şanslı, kimi şanssız bebekler dünyaya”MERHABA” diyordu. Kendilerini neler hayatta nelerin beklediğini bilmeden…

Adaletsiz dünyanın varoluşundan bu yana kuralları ve adaleti her ortama göre değişen, değişken dünyada; kimi doğuştan pamuklarla doğup ölünceye kadar sıkıntı nedir bilmeden keyfini sürerken, kimi de doğuştan kuru bir tahta üzerinde sırtını rahatlatacak köşe aramakla ömür yarışına, maratonuna giriyor. Biri; yarı tok, yarı aç haliyle şükrederek, kötü kaderine boyun eğerek yaşarken; diğeri bolluk içinde yaşamını sürdürüyor.

Doğarken insan; ailesini, maddiyatını seçemiyor. Belki mutluluğu ve huzuru bir şekilde buluyor ya da bulduğunu zannederek teselli ediyor. Kısa ömründe, aynı anda doğduğu kişi, ileride ona patronluk ederken (doğuştan gelen servetle), doğarken cezalı olanda, “Benim ondan eksiğim ne, ben neden onunla eşit şartta hayata başlamıyorum.” diye düşünmüyor bile. Çünkü biliyor ki her şey zengine göre ayarlı, onları korumaya yönelik. Onlar ses çıkarırsa haktan, kendisi ses çıkarırsa nankörlükten görülür. Onlar kaymağını yerken, kendisi kırıntılara şükreder…

Çifte standart bir dünyada yeri gelir çiftetelli oynatırken; elinde, avucunda ne varsa alır, ruhu uyanmaz zamanında… Uyandığında ise onun alın terini keyifle onlar yerken, elleri kolları bağlanmış gibi seyreder. Sürünerek yaşadığı ömür içinde, dişiyle tırnağıyla bir yerlere gelmeye çalışır. Tıpkı binlerce, milyonlarca spermden, sadece bir ya da birkaçının hedefe ulaştığı gibi… O, bir kişinin hedefe ulaşması için, binlercesi feda oluyor, yok oluyor. İşte, şanssız doğanlarda, o hedefe olaşan kişi olmak için çalışır ve şanslı doğanlar grubuna geçmeye çalışır. İçlerinden şansını çevirenler, terfi etmiş olur, edemeyenler ise şanslı olanların, çağdaş köleleri olarak hizmetlerine boğaz tokluğuna ücretle yaşamaya çalışır. Ne çok verip rahatlatmak, ne de çok az verip öldürmek; ikisinin ortasında yaşatarak… ASGARİ…

Dünyanın adaletsiz kurulmuş düzeni; adamına göre yazılmış, çoğu inişli çıkışlı yaşayışlarıyla. Şanslı doğuştan olanlar, pamuklarla yaşarken, her istedikleri gerçek olurken terlemeden ve giderken de yine pamuğu alarak gidiyorken; şanssız olanlarsa her yaşın sıkıntılarıyla hayat mücadelesi verir, ekmek kavgası verir, hakkını isterken çoğu zaman haksızlığa uğrar, eziyetini çekerek, ayakta durmaya çalışır, o da en sonunda pamuğu giderken görmeden alır…

Ah be dünya! Yeni yılın gelmiş, gelmemiş ne fark eder? Bu haksızlığın, bu adaletsizliğin hayatta devam ettiği sürece…

Doğarken, nerede doğacağını seçemiyorsan, öldükten sonrasının da önemi yok… Asıl olması gereken, bu dünyada İNSANCA yaşayabilmek, yaşatabilmek, sevebilmek, sağlıklı olabilmeyi başarabilmektir.

Yeni yılla gelen bebekler; her şeye rağmen yine de hoş geldiniz! Gelirken, siz yine de şanslı piyangonuzla gelin. Çünkü bu dünyada, sonradan piyango kazanmak çok zor… ÇOK…