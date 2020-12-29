Yeni yılda burçları ne bekliyor? Bu burçlar dikkat!

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Dünyanın gündeminde koronavirüsün olduğu, acısıyla ve tatlısıyla geçen 2020 yılı bitmek üzereyken, yeni yıl için umutlar da başladı. Gökyüzünün 2021 yılında hangi burçlar için ne söylediğini ise Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı.

Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık… Her biri kendine özgü bu 12 burç için Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2021 tüyolarını paylaştı. Aydın, hangi burcun nelerle savaşabileceğini, hangi burcun kendini değiştirme çabasına gireceğini, hangisinin bu yıl zirveyi göreceğini, hangi burcun ilişki için ne kadar beklemesi gerektiğini anlattı.

KOÇ, ASLAN VE YAY EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK

Ateş elementi olan koç, aslan ve yay burçları için değerlendirmede bulunan Aygül Aydın, “2021’de bu grup özgürleştikleri, kariyer hayatlarını düzene koydukları ve gerçekten emeklerinin karşılığını aldıkları bir yıl olduklarını görecekler. Biraz daha kariyer odaklı olmalarını, yılın ikinci yarısında da ilişkilere dönük çalışmalar yapmalarını tavsiye ediyorum. Hemen yılın başlarında ilişkilerle ilgili daha depresif, daha mutsuz, ‘hayatımda hiç kimse olmayacak, ben ilişkilerimde tutunamayacağım’ duygusunu yaşayabilirler. Burada çok asılı kalmasınlar. Sadece iş ve üretim odaklı olsunlar. İlk 6 ay onları bu besleyecek. Burada bir gerçeklik elde ettikten sonra ilişkileri de yoluna girecek. İş hayatınızı ve üretme biçiminizi yoluna koyduğunuzda artık ilişki biçiminizi de yola koyabilirsiniz. Bu grup, bunları öğrendi” diye konuştu.

BOĞA, BAŞAK VE OĞLAK DEĞİŞİME GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPACAK

Toprak grubunda yer alan, boğa, başak ve oğlak burçları için ise Aydın, “Bu yıl özellikle boğa burçları biraz daha yaşantılarında değişmeyi öğrenecekler. Çok zor değişirler, koltuklarını bile değiştirmezler. Aynı koltukta yıllarca oturabilirler. Aynı koltukta oturmaması gerektiğini görecekler. Bununla ilgili ‘değişmek zorundayım, sistem bana bunu getirdi’ diyecek. Oğlaklar, başaklar ve boğalar bu değişimin içerisine güçlü bir girişim yapacaklar. Bunu sadece kabul etsinler. Duygusal türbülanslara karşı dikkatli olsunlar. Değişimi kabul ederlerse muhteşem bir yıl, direnirlerse belli zorluklar yaşayacaklar. Direnmemek lazım. Bunu şu an dinleyen burçlar ne demek istediğimi çok iyi anladı” ifadelerini kullandı.

İKİZLER, TERAZİ VE KOVA ZİRVEYE OYNUYOR!

Hava grubunda yer alan ikizler, terazi ve kova burçlarının 2021 yılının kahramanı olacaklarını söyleyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu grubun, bu yılın kahramanları olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl büyük değişim ve dönüşümleri aslında bu ekip yapacak. Hayatları ile ilgili zirve yaşayacakları olayları kendileri deneyimleyecekler. Muhtemelen taşınma, yer değişikliği, kariyerleriyle ilgili iş değişikliği yapabilirler. Değişimin güçlü olan varyasyonlarını yaşamaya çok açıklar. Bu konularda çok sakin, sağduyulu ve önlerinde bir 2 yıl olduklarını düşünerek hareket etmeliler. Sonuç alma acelesi içerisinde olmasınlar.”

AKREP, BALIK VE YENGEÇ BURÇLARININ GÜÇLENECEĞİ BİR YIL OLACAK

Su grubunda yer alan akrep, balık ve yengeç burçlarının da bu yıl güçleneceğine dikkat çeken Aydın, “Onlar da hayatlarıyla ilgili gerçek anlamda 2015 ve 2017 yıllarından bu yana çok yoruldular ve yıprandılar. Bazı gerçeklerle savaştılar. Bu yıl daha sakin ve rasyonel adımlar atabilecek cesarete sahip olacaklar. Birçok konuda hayal kırıklığı yaşadılar, cesaretleri kırıldı ama bu yıl daha güçlü adımlar atabilme fırsatları var. Sadece, özellikle yengeçler için sorumluluk ve iş alanlarının çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Kiminle çalışmaları, kiminle çalışmamaları gerekiyor, bunu iyi seçmeliler. Fiziki ve ruh sağlıklarını da çok iyi dengelemeleri lazım. Çok zor bir yıldan çıktılar. Bu yıl onların güçlenecekleri ve daha sabit şekilde hareket edecekleri bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Balık burçları gerçek bir sevginin ve ilişkinin temellerini atabilirler. Akrepler ise onların canını yakan ve üzen her şeyden arınmayı seçecekler. Daha özgür bir hayatın parçası olmak onlara iyi gelecek.” diye konuştu.