Yeni yıla Mehmetçikle giren Vali Pehlivan: Şırnak’ta terörist sayısı 100’ün altına düştü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan yeni yıla Elmalıtepe Üs Bölgesi’nde Mehmetçik ile birlikte girdi. Vali Pehlivan, Şırnak bölgesinde bulunan terörist sayısının 100’ün altına düştüğünü ve terör örgütüne katılımın sıfıra yaklaştığını söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yeni yıla, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aytemur, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte terörle mücadele konusunda önemli bir konuma sahip olan 1890 rakımlı Elmalıtepe Üs Bölgesi’nde girdi. Bestler Dereler bölgesi ve Kel Mehmet Dağı bölgesine hakim Elmalıtepe Üs Bölgesi’nde bulunan Mehmetçikleri ziyaret eden Vali Pehlivan bölge hakkında Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy’dan bilgi aldı.

‘TERÖRİST SAYISI 100’ÜN ALTINA İNDİ, KATILIM SIFIRA YAKLAŞTI’

Telsizden bölgede bulunan güvenlik kuleleri ve karakollarda nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutlayan Vali Pehlivan, Şırnak’ta ve bölgede terörle yoğun bir mücadele verildiğinin altını çizerek, “2020 yılında da güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik korucularımız 12 ay esaslı çalışmalarını sürdürdüler ve çok başarılı neticeler elde edildi. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız iç güvenlikle ilgili operasyonlarda çok büyük destekler sağladılar. Ben bu vesileyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İlimizde terörist sayısı da 100’ün altına indi. Bir yıl içerisinde 70’in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Sizin de takip ettiğiniz üzere terör örgütüne katılım sıfır noktasına yaklaştı. Katılımlar yok denecek kadar azdır. Bu konuda biliyor ve görüyoruz ki vatandaşımızın da teveccühü üst düzeydedir. Yakalanan güvenlik ve huzur ikliminin daim olması konusunda bir yandan güvenlik alt yapısı, güvenlikle ilgili yatırımlar, güvenlik alanındaki donanım en iyi noktalara gelirken bir yandan da şehrimizde sosyoekonomik alandaki gelişmeler vatandaşımız tarafımızdan memnuniyetle karşılanıyor” dedi.

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