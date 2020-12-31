Yeni yıla Bursa’da giren Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Tam kadro sahadayız

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)- BURSA’ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni yılın ilk dakikalarında yapılan denetimlere katıldı. Aktaş, 119 bin 744 personelin vatandaşın huzuru ve refahı için görevde olduğunu belirterek, “Başta emniyet teşkilatındaki personelimiz olmak üzere tüm milletimizin yılbaşını tebrik ediyorum. İnşallah 2021 yılı daha mutlu, huzurlu bir yıl olur” dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yılbaşında alınan tedbirleri incelemek için Bursa’ya geldi. Aktaş’a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti. Aktaş, beraberindeki heyet ile Merinos Atlı Polis Merkezi Grup Amirliği, Çarşı Polis Karakolu, Merinos Polis Karakolu’nu ziyaret etti, ardından da yeni yılın ilk dakikalarında Acemler uygulama noktasına geçti. Aktaş, burada yoldan geçen iki aracı durdurarak uygulama yaptı, hastaneden geldiklerini belirten sürücü ve yolcuya, acil şifalar dileyerek yeni yıllarını kutladı.

‘TAM KADRO SAHADAYIZ’

Yeni yıl tedbirlerine ilişkin açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, “Bu yıl pandemi nedeniyle yeni yılı evlerde geçiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mazereti olanlar, yasaktan muaf olanlar hariç vatandaşlarımız bugün evlerindeler ama biz polis teşkilatı olarak, jandarmayla tam kadro sahadayız. Hem insanımızın bu geceyi huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için hem de kısıtlama nedeniyle evinde oturması gereken insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarını, vefa sosyal destek bünyesiyle ihtiyaçlarını karşılamak için tam kadro sahadayız” dedi.

199 BİN 744 PERSONEL GÖREVDE

Bu gece Türkiye genelinde 119 bin 744 personelin 16 bin 203 ekiple sahada olduğunu kaydeden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, “Bunlara takviye olarak hava araçları, deniz araçları, dedektör köpekleri de ilave edilerek, arkadaşlarımız bütün imkanlarıyla tam kadro sahada olacaklar. İnsanlarımızın yıl başını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri noktasında, bu geceyi büyük bir gayretle çalışarak geçireceğiz. Aynı şekilde ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da valimizin koordinasyonunda, binlerce polisimizin ve yüzlerce ekibimizin görev almasıyla aynı tedbirler Bursa’da da alındı. Başta emniyet teşkilatındaki personelimiz olmak üzere tüm milletimizin yıl başını tebrik ediyorum. İnşallah 2021 yılı daha mutlu, huzurlu bir yıl olur diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

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