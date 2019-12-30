Her yeni yılı beklentilerimiz ve hayallerimizle karşılarız. Yeni başlangıçların yaşandığı, sevinç ve hüzünlerle iç içe geçen 2019 yılını geride bırakırken, geleceğe ümitle bakacağımız 2020 yılını karşılıyoruz .

2019 yılında dünyada ve Türkiye’de çok önemli siyasi ve güncel olaylar yaşandı. Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran’daki belediye seçimleri, dünyadaki krizler, pek çok ülkede yaşanan protestolar, salgın hastalıklar, şiddet olayları gibi birçok gelişme yaşandı.

Geçen 365 günde yaşadığımız acı günleri değil düşünmek hatırlamak bile istemiyoruz ama 2019’un Türkiye’deki önemli olaylarından bazılarını şöyle özetleyelim:





6 Şubat’ta İstanbul’da Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesinde bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

ASKERİ HELİKOPTER KAZASI

12 Şubat’ta İstanbul Çekmeköy’de Kirazlı Mahallesi’nde site içine düşen askeri helikopter, son 21 yılda İstanbul’da düşen 6’ncı helikopter oldu. Kazada 4 asker şehit oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu söyledi

31 MART YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara’da Mansur Yavaş kazandı. Bu sonuçla Ankara 25 yıl sonra CHP’ye geçti. İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım’a karşı seçimi önde götürdü. 17 Nisan 2019 tarihinde Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Saraçhane’deki binasında görevi eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan devraldı.

İlerleyen günlerde yapılan itirazlar sonucunda İstanbul’da seçim 23 Haziran’da yeniden yapılmak üzere iptal edildi.

KILIÇDAROĞLU’NA YUMRUKLUSALDIRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit er Yener Kırıkçı için düzenlenen cenaze töreninde yumruklu saldırıya uğradı.

EKREM İMAMOĞLU’NUN ZAFERİ

İptal edilen İstanbul seçimi 23 Haziran’da yeniden yapıldı. CHP’nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım karşısında 806 bin oy farkla İstanbul seçimlerinin kazanan isim oldu.

EMİNE BULUT CİNAYETİ YÜREKLERİ YAKTI

Emine Bulut, 18 Ağustos’ta Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran ile buluştuğu kafede kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Görüntüler ve annenin ‘Ölmek istemiyorum’ feryadı tüm Türkiye’de yürekleri yaktı.

İSTANBUL’DA DEPREM

26 Eylül’de İstanbul’da Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilerleyen günler boyunca çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI

9 Ekim’de Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad ilçeleri terörden arındırıldı. Harekata ABD ve Batılı ülkeler tepki gösterdi. ABD’de harekat gerekçe gösterilerek 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı.

KÜLLİYE’YE GİDEN CHP’Lİ İDDİASI

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

20 Kasım’da Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın CHP Genel Başkanlığı için bir CHP’linin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğüne ilişkin iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü. Haftalarca konuşulan iddiada haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğu ortaya çıktı. Muharrem İnce’den Beştepe’ye gittiği iddialarına çok sert yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iddiaları yalanladı. CHP yönetimi ile Muharrem İnce arasında da iddialarla ilgili olarak gerginlik yaşandı.

CEREN ÖZDEMİR HUNHARCA ÖLDÜRÜLDÜ

Ordu’da yaşayan 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’in, cezaevi firarisi 32 yaşındaki Özgür Arduç tarafından hunharca öldürülmesi Türkiye’yi yasa boğdu

DAVUTOĞLU PARTİSİNİ RESMEN KURDU

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun liderlik ettiği Gelecek Partisi 12 Aralık Perşembe günü İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvuru ile resmen kuruldu. Davutoğlu, 13 Aralık’ta partisini resmen tanıttı. 19 Aralık’ta ise Gelecek Partisi Kurucular Kurulu toplantısında Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi.

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu

2020’de huzur, barış, ekonomik sıkıntılardan kurtulmuş, refah seviyesi yükselmiş, herkesin hayalinin gerçekleşeceği bir Türkiye en büyük dileğimiz.