Yeni yıl öncesi kırmızı iç çamaşırına talep yüzde 40 arttı

Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- YILBAŞI gecelerinde, uğur getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırında satışlar, önceki yıllara oranla yüzde 40 arttı. Kırmızı iç çamaşırın uğur getirdiğine inandığını söyleyen Remzi Keçeli, geçen sene kırmızı iç çamaşırı giymediği için 2020 yılının kötü geçtiğini söyleyerek, “Bu sene 2 adet kırmızı iç çamaşırı aldım. Birini gece yarısından önce, diğerini gece yarısından sonra giyeceğim” dedi.

Yılbaşı gecelerinde şans getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırı vitrindeki yerlerini aldı. Talebin arttığı kırmızı iç çamaşırların satışlarında geçen yıla oranla yüzde 40 artış oldu. 5 yıldır iç giyim mağazası işleten Tuğba Kafalı (30), kırmızı iç çamaşırına her zaman talep olduğunu ancak yılbaşında şans getirdiğine inanıldığı için satışların daha da çok arttığını belirtti. Vatandaşların kırmızı iç çamaşırlarının aşktan yana da şans getirdiğine inandıklarını söyleyen Kafalı, “Kırmızı iç çamaşırı satışlarımız yüzde 40 oranında arttı. Müşterimiz karı koca olarak gelip kendilerine takım olarak alıyorlar. Birbirlerine hediye olarak kırmızı iç çamaşır alanlar var. Kırmızı iç çamaşırı takımı olarak fiyatlarımız ortalama 70 ila 200 lira arasında satışa sunuluyor’’ diye konuştu.

‘2 TANE ALDIM’

Geçen sene kırmızı iç çamaşırının uğur getirdiğine inanmadığı için giymediğini ve 2020 yılının kötü geçtiğini söyleyen Remzi Keçeli, ‘’Bu sene 2 adet sipariş verdim. Birini gece yarısından önce diğerini ise gece yarısından sonra giyeceğim. İnşallah bu korona belasını başımızdan defederiz. Daha önceden uğur getirdiğine inanmıyordum. Bu sene inandım” ifadelerini kullandı.

‘HEDİYE OLARAK ALIYORUM’

Yıllardır kırmızı iç çamaşırının uğur getirdiğine inandığını ve her sene kırmızı iç çamaşırı aldığını söyleyen Eda Yılmaz, ‘’Kırmızının şans getirdiğine ve enerjisinin yüksek olduğuna inanıyorum. Bu senede aldım. Bu sene kötü geçti. İnşallah kırmızı giymeyle 2021 bize uğur getirir. Kırmızı iç çamaşırı ‘şans getirsin’ diye hediye olarak alıp tanıdıklarıma dağıtıyorum’’ dedi.

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