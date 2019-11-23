Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanının onaylamasından sonra da yürürlüğe girecek.

Bu kanun ile hayatımıza üç yeni vergi giriyor

1- Dijital hizmet vergisi

2- Konaklama vergisi

3- Değerli konut vergisi

ayrıca da ücretlerden alınan gelir vergisine % 40’lık yeni bir dilim ekleniyor bazı sporcuların vergi oranları değişiyor ve bazı spor hakemlerinin gelir vergisi istisnası kaldırılıyor.

Vergi tarih boyunca yönetenler ile yönetilenler arsındaki en çok sorun çıkaran en büyük kavgalara sebep olan konudur.

Tarih yüksek vergi toplamaya kalkan yöneticilere karşı bir çok isyana sahne olmuştur, bir çok iktidar ve devlet halkı nezdinde meşruiyetini yüksek vergi almaya kalkıştığı için kaybetmiştir, yani konu çok netameli bir konudur.

Halkın ödeyeceği vergilere itiraz etmemesi, ödemeyi kabul etmesi ve içine sindirebilmesi için öncelikle toplanan vergilerin şeffaf ve makul bir şekilde, doğru yerlere harcanması gerekir. Vergi gelirleri ile şatafatlı bir hayat süren yöneticiler her daim halklarından ve vergi mükelleflerinden tepki almışlardır.

Yöneticiler öncelikle devleti küçültmek, devlet harcamalarını azaltmak ve israfı ortadan kaldırmak için uğraşmalıdırlar ki vergi toplamaya ihtiyaçları azalsın.

Petrol ya da doğal gaz gibi doğal zenginlikleri olan bazı ülkelerde yöneticiler halkı vergiler ile bunaltmadan debdebe içinde yaşayabilir, görkemli saraylar, tapınaklar ya da kamu binaları inşa edebilir ve fazla da tepki almazlar. Lakin onlara özenip itibardan tasarruf olmaz gerekçesi ile vergi gelirlerini şatafata, lükse, debdebeye harcamak eninde sonunda halkın tepkisine ve infialine sebep olur.

Üreticiler akıllarına yatmayan, içlerine sinmeyen yüksek vergileri ödememek için ya üretimden vazgeçer ya da yeraltına iner ve kayıt dışı ekonomiye katılır. Bu yüzden de yüksek vergi toplamaya kalkan iktidarlar çoğu zaman eskisi kadar bile vergi toplayamaz.

AKP iktidarı da müsriflikten vazgeçmek, harcamaları kısmak ve devleti küçültmek yerine vergileri yükselterek artan harcamaları karşılamak derdine düşmüş durumdadır. Bu yanlış bir politikadır ve kendilerine yol yakınken bu yoldan dönmelerini hararetle salık veririm. Dünya tarihinde bu yanlış yoldan ilerleyerek sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilmiş herhangi bir iktidar yoktur.

Hele hele günümüzde sermaye hareketlerinin bu kadar kolaylaştığı bir çağda ekonominin aktörlerini aşırı vergilendirmeye kalkmak eldeki aktörleri de kaybetmeye yol açacaktır. Zaten kazanamayan, kazandığının etlice bir kısmını da devlete vergi olarak ödemek zorunda kalan bir üretici neden üretim yapsın ki? Ya da en azından neden Türkiye’de üretim yapsın ki?

Gider daha az vergi ödeyeceği ülkelerde ya da vergi cenneti olarak tanımlanan topraklarda üretim yapar.

İktidar gelir ve kurumlar vergisi toplamakta zaten çok zorlanıyor, iktidarın toplayabildiği vergilerin büyük bir kısmı da dolaylı vergiler, şimdi vergileri arttırarak halihazırda gelir ve kurumlar vergisi ödeyen mükellefleri de kaybedebilir diye endişeleniyorum.

Bu kanunda ayrıca birde İthalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımları konusu var.

Tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi, ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile TMO Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları, buna ilişkin hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulacak. Herhangi bir kamu alımının neden Kamu İhale Kanunu dışında tutuluyor iktidarında bunu millete izah etmesi gerekmektedir.