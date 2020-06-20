Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınan “Ulus 100. Yıl Çarşısı”nın yıkılması kararından sonra binanın geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yıkım işi ihalesi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanan ihaleye 56 firma katıldı. 2 saat kıran kırana geçen ihalede muhammen bedelin 3 katı oranında yüksek değere ulaşılırken, Büyükşehir Belediyesinin kasasına 2 milyon 150 bin TL girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaflık ilkesi gereği mal ve hizmet alımları için başlattığı canlı yayın uygulaması devam ederken, ihalelere gerek firmalar gerekse vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi”nin hayata geçirilmesine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yıkım kararı alınan 100. Yıl Çarşısı için ihale süreci de tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen “100. Yıl Çarşısı’nın Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkımı İşi” ihalesine 56 firma katıldı.

MUHAMMEN BEDELİN 3 KATI KADAR KAZANÇ

Büyükşehir Genel Sekreteri Baki Kerimoğlu’nun yönetimindeki Belediye Encümeni huzurunda yapılan ihale açık artırma usulüyle canlı olarak yayınlandı.

Firmalar arasında kıran kırana mücadelenin yaşandığı ve 2 saatten fazla süren ihalede muhammen bedelin 3 katı oranında yüksek değere ulaşıldı. Muhammen bedeli 699 bin 547 TL olan ihalede en yüksek teklifi 2 milyon 150 bin TL ile Dedeli Yapı Geri Dönüşüm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verirken, sağlanan kazanç Büyükşehir Belediyesi kasasına aktarılacak.

ANKARA MEYDANINA KAVUŞUYOR

100. Yıl Çarşısı’nın yıkımıyla birlikte 1. ve 2. TBMM Binası, Ankara Valiliği, Hacı Bayram Camii ve Ankara Kalesi gibi kentin tarihi simgelerinin yer aldığı lokasyon yeni bir meydana kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi yıkım öncesi çarşıda bulunan esnafın mağdur olmaması için tebligatta bulunurken, ihaleyi kazanan firmayla yapılacak sözleşmenin ardından 180 gün içerisinde 100. Yıl Çarşısı’nın yıkım işlemleri tamamlanacak.