Yeni START anlaşmasının uzatılması kararı Duma’da kabul edildi

Rusya, (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik karar, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da onaylandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik kararı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın onayına sundu. Yeni START anlaşmasının uzatılması kararı Duma’da onaylandı. Onaylanan kararda, Yeni START anlaşmasının 5 yıllığına, 5 Şubat 2026’ya kadar uzatılması kesinleşmiş oldu.

YENİ START ANLAŞMASI

ABD’nin Sovyet Rusya ile 1991’de ve Rusya Federasyonu ile 1993’te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki “New START” anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

İLK OLARAK OBAMA ZAMANINDA İMZALANMIŞTI

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev tarafından 2010 yılında imzalanan nükleer silah kontrol antlaşması, her ülkeyi 1.550’den fazla konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı ve 700 konuşlandırılmış füze ve bombardıman uçağıyla sınırlandırılıyor.