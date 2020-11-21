“Yeni resimler, yeni dokunuşlar” Sergisi Başkentte…

Türk resim sanatının başarılı ismi Devrim Erbil’in ‘’Yeni Resimler – Yeni Dokunuşlar’’ sergisi Next Level Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı.



Ankara (Haber Merkezi)- Next Level Alışveriş Merkezi’nde yer alan ve heykelden resim sanatına kadar ünlü sanatçıların en özel eserlerine ev sahipliği yapan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi bu kez de dünyaca ünlü Ressam Devrim Erbil’in eserlerini Başkentlilerle buluşturuyor.

‘’Resmin şairi’’ olarak nitelendirilen, sanat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Erbil’in ‘’Yeni Resimler – Yeni Dokunuşlar’’ adlı resim sergisi, Ankaralı sanatseverlerin katılımıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen bir kokteyl ile kapılarını açtı.



Serginin küratörlüğünü gerçekleştiren Prof. Dr. Kıymet Giray, sergide yer alan ve Erbil’in 2020 yılı için özel olarak tasarladığı eserler hakkında bilgiler verdi. Giray ‘’Pandeminin başlamasıyla evlere kapandık, bizim gibi çalışan insanlar için izole olmak, biraz daha uzak durmak güzel sonuçlar doğuruyor. Devrim Erbil de öyle yaptı, İstanbul’dan Bodrum’a gitti ve evinde tamamen izole olmuş bir şekilde burada yer alan eserleri ortaya koydu. Bu resimler onun için çok önemli’’ diye konuştu.

Yeni Resimler – Yeni Dokunuşlar Sergisi’nde Erbil’in pandemi sürecinde yaptığı eserlerin bulunduğunu ifade eden Giray ‘’Devrim Erbil’in son derece izole bir ortamda, 7 aydan fazla çalıştığı eserlerle karşı karşıyayız. Yeni resimlerin yeni dokunuşları derken de farklı malzemelere dokunuştan bahsediyoruz. Burada halıları görüyoruz; bazen özgün baskı, bazen bir fildişi kompozisyon, sedef kakma, bazen metal üzerine bir baskı… Farklı tekniklerde kendi yarattığı kompozisyonları geliştirmek, yenisini eklemek ve tekrar tekrar kendi sanatını geliştirecek tuvallerle yola çıkmak, Devrim Erbil’in öğrencilik yıllarından başlayarak bugüne kadar geliştirdiği sanat anlayışını ortaya koyan önemli bir faktör’’ dedi.

Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce sergi açıp ödüller kazanan Erbil’in ‘’Yeni Resimler – Yeni Dokunuşlar’’ Sergisi 28 Şubat 2021 tarihine kadar 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.