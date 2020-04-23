Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden bin yataklı pandemi hastanesinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere tesis edilen ve bugün yani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda teslim edilen trafo merkezine TBMM’nin 100’üncü yılı nedeniyle ‘1920’ numarası verildi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda 1000 yataklık pandemi hastanesinin yapımı hızla devam ederken Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tesisin ihtiyaç duyduğu trafo merkezinin 1 hafta içinde tamamlandığını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda teslim edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100’üncü yılı dolayısıyla ‘1920’ numarasının verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da biri Sancaktepe diğeri ise Atatürk Havalimanı sahası olmak üzere 1000’er yataklı iki pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının hemen ardından ön planlama çalışmasını tamamladıklarının ifade edildiği yazılı açıklamada, trafo merkezinin Türkiye için çok önemli bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bitirilerek hazır hale getirdildiği ve TBMM kuruluşunun 100’üncü yılı olması nedeniyle de trafo merkezine ‘1920’ numarası verildiği belirtildi.