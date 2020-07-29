Çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldığını belirten teknoloji perakende şirketi Teknosa, Ankara Taurus AVM’de yeni bir mağaza açtı.

Günlük hayatta normalleşme adımları atılırken Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa da teknolojiye erişimi kolaylaştıracak yatırımlarına devam ettiğini duyurdu. Teknosa, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri en üst düzeyde aldığını belirterek 28 Temmuz’da Ankara Taurus AVM’de yeni mağazasını açtı ve Ankara’daki mağaza sayısını 14’e çıkardı. Teknosa, mağazada, telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürünü ve hizmetleri tüketicilerle buluşacağını bildirdi.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA

Teknoloji perakende şirketi, açılışa özel olarak, 28 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında Ankara Taurus AVM Teknosa mağazasında akıllı telefon, tablet ve TV’lerin yanı sıra kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletlerinde özel indirim kampanyaları gerçekleştirildiği bilgisini de paylaştı. Teknosa yeni mağazalarındaki kampanya hakkında verdiği bilgi şöyle: “Kampanya dahilinde, stoklarla sınırlı Philips The One ambilight 4K UHD LED TV 4.899 TL indirimli fiyatıyla sunulurken, televizyon ile birlikte Preo Drone’a 1 TL’ye sahip olunabiliyor. Ayrıca Huawei P Smart Pro 128 GB Midnight akıllı telefon 900 TL indirimle 2.499 TL’den, Asus Vivobook 15 X505ZA- BQ887T notebook ise 1.100 TL indirimle 3.799 TL’den raflardaki yerini alıyor. Kişisel bakım ürünleri ve ev aletlerinde yüzde 60’a varan indirim sunan kampanyada, Remigton CI 5319 saç maşası 119 TL, Arzum Linda saç kurutma makinesi 67 TL, Braun MGK 5280 9’u 1 arada erkek bakım kiti 449 TL ve Arzum AR4085 Pronto 2’si 1 arada dikey elektrikli süpürge 189 TL’den satışa sunuluyor”