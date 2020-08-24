Koronavirüs salgını nedeni ile bir çok sektör ve işyeri geçici olarak faaliyet gösterememişti. Bazı sektörler ise açık olmalarına rağmen vatandaşların talep etmemesi nedeni ile durgunluk yaşamıştı. Ancak yeni normal ile birlikte yavaş yavaş alım ve satımda adımlar atılmaya başlandı. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi güneş gözlüklerine talep arttı.

Ancak yüzde 90’ı yurt dışından gelen ürünlerin fiyatları nedeni ile bazı vatandaşların sahte ve işporta ürünlere rağbet ettiği gözlemlendi. Uzun yıllardır gözlükçülük yapan Mustafa Mete vatandaşları gözlük alırken orijinal ürünleri tercih etmesi yönünde uyarıyor. Sahte ürünlerin sağlıksız olduğuna dikkat çeken Mete, sağlıktan tasarruf olmaması gerektiğini vurguluyor.

Güneş gözlüklerinin optikçilerden alınmasını tavsiye eden Mete şunları ifade etti; Güneş gözlüğü tercihi öncelikle koyu renkli özel camlarımız vardır, polarize dediğimiz güneş camları vardır. Açık renklerde çok fazla ışık kırma gücü yoktur ve güneş gözlüğü alınması gereken yer optikçilerdir. İşportadaki gözlükler kesin ve kesin katarağa yol açmakta. O yüzden gözlükçülerden alınmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. “

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KIŞIN DA KULLANILIR

Güneş gözlüğünün sadece yazın kullanıldığı yönünde yanlış bir algının olduğunu vurgulayan Mete, yaz ve kış fark etmeden güneş gözlüğünün gözleri koruduğuna dikkat çekti. Mete: “Güneş gözlüğü kışın aslında daha çok kullanılır. Yerden yansıyan kar direk göze temas ettiği zaman yaza göre daha fazla etki eder, görme yetisinin kaybına neden olabilir. Kesinlikle kışın da güneş gözlüğünün kullanılması gerekiyor. Ama yazın biraz daha fazla tercih ediliyor. Kışın fazla kullanılmıyor biraz algı meselesi oluyor. Kışın güneş gözlüğü mü takılır? gibi yorumlar yapılıyor. Bu durumla karşılaşanlar genelde yazın kullanıyorlar. Ama güneş gözlüğü yaz kış kullanılır.” dedi.

Güneş gözlüğünün kesinlikle optiklerden alınmasını ifade eden Mete ayrıca bu alanda da modanın hakim olduğunu açıkladı. Mete: “Moda her alanda olduğu gibi gözlükte de var. Bu senenin modası genelde yuvarlak gözlükler, beşgen gözlükler, biraz daha sarı renkler, hafif açıktan koyuya renkler tercih ediliyor. Biraz da eskiye dönüş var. Bu 60’lı 70’li yılların modelleri bu sene daha çok tercih ediliyor. Gençler genelde modaya moda büyükse büyük, küçükse küçük gözlük alıyorlar. Yakışma genelde ikinci planda. Moda o anda neyse gençler onu tercih ediyor.” dedi.

YABANCI MARKALAR DAHA ÇOK

Güneş gözlüğünde yerli üretimin payının daha az olduğunu ifade eden Mete sözlerine şöyle devam etti; “Genelde yüzde 90’ı yurt dışında üretiliyor gözlüklerin ama yüzde 10 Türkiye üretimi var. Ama genel olarak yurt dışına bağımlıyız bu konuda, üretim ve yedek parçalar genellikle yurt dışından geliyor. İtalyan markalar daha ağırlıklı ve daha çok tercih ediliyor zaten. Moda markaları olduğu için İtalyan markalar daha çok tercih ediliyor.”

Ürünlerin yurt dışından gelmesi nedeni ile fiyatlarının yüksek olduğunu bazı vatandaşların daha ucuz olsun diye sahte ve işporta ürünlerini tercih ettiğini belirten Mete, ancak bu ürünlerin sağlığa zarar verdiğini vurguladı. Mete: “Dışarda satılan gözlükler kesinlikle gözünde numara yoksa astigmat yaratıyor. Gözde derinlik çukurluk yaratıyor. Baş dönmesi yaratıyor. Güneşi kırma gücü olmadığı için insanın gözünü bozabiliyor. Sahte gözlükler yüzünden astigmat başlayan ve bize gelen çok müşterimiz var. Bize geldiklerinde sahte gözlük aldıkları için pişman oluyorlar. Kesinlikle sahte ve işportada satılan gözlükleri tavsiye etmiyoruz.” dedi.

SAĞLIKLI GÖZLER İÇİN CAMLAR DEĞİŞTİRİLMELİ

Güneş gözlüğünün alındıktan sonra uzun süre camlarının değiştirilmemesinin gözlere zarar verebileceğini aktaran Mete sözlerine şöyle devam etti; “Güneş gözlük camları 2 yılda bir değişmeli, çerçeve sağlamsa yeni camla değiştirilerek ama 2 yılda bir değişmeli bu şekilde

kullanılabilir.”

Korona Virüs Salgını döneminde satışların düştüğünü açıklayan Mete; “Korona Virüsten sonra hayat normalleşince güneş gözlüğüne olan talep arttı. Kısıtlamalar olduğunda gelen giden de az oldu ama şimdi iyi bir talep var. Satışlar da arttı. İnsanlar evde sıkıldı güneş gözlüğü alan hep tatil yörelerine gitti. Satışlar aslında o andaki boşlukları doldurmuş oldu pandemi günlerindeki. Mart ve Haziran arasında satış olmadı ama Haziran ve Ağustos arasında insanlar güneş gözlüğü satın almaya başladı. Şehir hastaneleri ve diğer hastaneler kısıtlamalar sırasında göz için hasta alamadı ama şimdi özel hastanelerden normal gözlük için reçeteler çıkmaya başladı ve göz kontrolleri de yapılmakta.” şeklinde ifade etti.