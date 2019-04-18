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18 Nisan 2019
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İK süreçlerinde dijital ve fiziksel platformların birbirini destekleyip, duygusal bağı güçlendirecek şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.
İK süreçlerinde dijital ve fiziksel platformların birbirini destekleyip, duygusal bağı güçlendirecek şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.
Ekonomi Haberleri

Yeni nesil İK yönetimi masaya yatırıldı

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TEKNOSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, tüm çalışanların yeni nesil perakendeciliğin gerektirdiği farklı becerilere, yetkinliklere ve donanıma sahip olması için, İK süreçlerinde dijital ve fiziksel platformların birbirini destekleyip, duygusal bağı güçlendirecek şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Secretcv HR Summit’te yeni nesil perakendecilikte dönüşüme uğrayan insan kaynakları çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı. 

“Dijitalleşen İK – Duygular Nerede?” temasıyla gerçekleşen zirvede Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Müşterilerin ve müşterilere hizmet sunan binlerce çalışanın ihtiyaçlarını bilmek, duygularını anlamak ve onlarla duygusal bağ kurmak yeni nesil perakendeciliğin kalbinde yatıyor. Müşterilerin alışverişe başladıklarında ilk olarak duygusal bağ kurdukları ve iyi deneyim yaşadıkları markayı tercih etme oranları katbekat fazla. Teknosa olarak, bunu müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın katılımlarını sağlayarak, fikirlerine değer verip kendimizi bu çerçevede sürekli geliştirerek sağlamaya çalışıyoruz. Mağazalarımızın ‘Duygusal Perspektif” ile yönetilmesini önceliklerimizden biri yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini farklı kanallarda ve farklı boyutlarda sürekli takip ediyoruz” dedi.

İK YÖNETİMİNDE HİBRİT YAKLAŞIM

Konuşmasında teknoloji perakendeciliğinde çoklu kanalda, kesintisiz deneyim için çalışanlarının sürekli ve farklı yönlerinin gelişimine odaklandıklarını dile getiren Gürcan, “Sektörde ilk ve tek çalışan akademisi olan Teknosa Akademi’yi yeni nesil perakendeciliğin gerekliliklerine uygun olarak dijital ve fiziksel platformların birbirini destekleyeceği ve duygusal bağı güçlendireceği şekilde yeniden tasarladık. Teknosa Akademi altında şu anda çalışanlarımızın da katılımıyla şekillenen 5 temel e-gelişim ve paylaşım kaynağımız var. “Eğitim Platformu”, “TeknoTube” – sosyal video platformumuz, “TeknoBlog” – sosyal yayınımız, “e-Oryantasyon” ve “TeknoSözlük” – şirket sözlüğümüz. Ayrıca, çalışanların mesleki, bireysel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla “İç Eğitmen” eğitim ve gelişim programını hayata geçirdik. İç eğitmenlerimiz, şirket içinde belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlerini tasarlıyorlar. Eğitimlerimizde dijital ve fiziksel kanalları birbirini besleyecek şekilde kullanıyoruz” dedi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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