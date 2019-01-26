Sensormatic’in sunmuş olduğu teknolojik çözümle bina giriş kartlarını taşıma zorunluluğu ortadan kalktı.

Kurumları maliyet ve güvenlik açığından da koruyan cep telefonu uygulaması Vakko tasarım merkezi ve ofislerinde hayata geçirildi.

Hemen her iş yeri, hatta site ve rezidanslarda bile kullanılması mecburi olan ve bazı yaşamımızı kabusa çeviren bina giriş kartları geliştirilen teknolojik çözümlerle tarihe karışıyor.

Sensormatic’in NFC ve Bluetooth destekli yeni sistemi yardımıyla kullanıcılar yalnızca telefonlarını yanlarında taşıyarak bu kolaylıktan faydalanabiliyor. Passware çözümü ile entegre olan geçiş denetim sistemi ilk defa Vakko’nun tasarım merkezi ve ofislerinde uygulandı. Böylece marka yönetimi, merkezden bütün giriş-çıkış akışını izleyebilir hale geldi. Örnek uygulama yardımıyla Passware’in ayrıntılı raporlama hizmetiyle insan kaynakları ünitenin bordro süreçlerini yönetmesi kolaylaşırken zamanyönetiminde de verimlilik sağlandı.

MALİYETTEN TASARRUF

Bir başka yarar ise gene Passware’in sunmuş olduğu raporları alakalı kamu kurumlarına bildirim kolaylığı oldu. Kurulan bu PDKS (Personel Devam Takip) çözümü ile talep edilen bilgi ve raporları kolayca hazırlayabilir hale geldi. Ayrıca maliyet tasarrufu da sağlandı. Kart dağıtımı, kartın baskı maliyeti ve bekleme süresi gibi süreçlerden tasarruf eden Vakko, artık bütünüyle dijital ortamda yürüttüğü süreçler ile aktif denetim olanağı da elde etti.

BAŞKASI DA KULLANAMAYACAK

Bu çözüm ile, kartlı geçiş sistemlerinde yaşanabilen, kartın bir diğeri tarafından kullanılması kanalıyla kayıtlarda karmaşa yaşanmasının da önüne geçildi. Bu mobil dönemde hiç kimsenin telefonunu yanından ayırmaması yardımıyla elde edilmiş bu avantaj, Vakko’nun alakalı süreçlerinin yönetiminde kesin doğruluk elde etmesini sağladı.

TÜM HAZIRLAR DİJİTAL ORTAMDA

İşe yeni başlamış olan personel için ya da mevcut kartın kaybolması veya çalınması sebebiyle tekrar basımı için gereken sipariş ve hazırlık süreçleri de yeni sistemle ortadan kalktı. alakalı bütün hazırlıklar dijital ortamda gerçekleşirken, daha önce bu işlemler için çok sayıda aşama atlaması gereken çalışanlar artık yalnızca ekran üstünden zimmetleme ve tanımlama işlerini yapabilir hale geldi.

İZİNSİZ GİRİŞLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Sistemin gelişmiş yapısının sunmuş olduğu Mobil ID ile aynı kartlı sistemlerde olduğu gibi ünite ya da bölüm özelinde sınırlandırmalara olanak tanıyan sistem, personelin belli alanlara izinsiz girişlerinin de önüne geçilmesine destekci oldu.

Sunulan çözümün esnek yapısı, çalışanların gereksinim duyması durumunda eski sistemi kullanmasına da olanak sağladı. Böylece bellekli telefonu bulunmayan veya telefonunu kaybeden, aletinin şarjı biten çalışanların giriş çıkış kontrolleri de sorunsuz bir biçimde gerçekleşebiliyor.