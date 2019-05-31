Yeni mezunları bekleyen tehlike; işsizlik

Gürer: “Üniversite mezunu ya işsiz, ya kadrosuz, ya düşük ücretle çalıştırılıyor”



CHP Niğde Milletvekili ve CHP Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, yeni mezun olacak üniversite öğrencilerine yaşamlarında başarı diledi. AKP iktidarının işsizlik rakamları ile yeni mezunların zor bir sürece adım attıklarını da ifade eden Gürer, “Bu yılda Üniversitelerden yeni mezunlarla mezun sayısı artıyor. Binlerce öğrencinin okul yaşamı sona ererken mezun oldukları branşlara göre iş arayışına başlayacaklar. Ülkede ekonomik sorunlar nedeni ile kamuda uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında yeni istihdam olanaklarında azalma daralma olurken, özel sektörde daralma iş sorununu oldukça sıkıntılı hale taşıdı” dedi.

TÜİK verilerine göre Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik sayısına ulaşıldığına dikkat çeken Gürer, “Yeni mezun gençleri zor ve sorunlu bir süreç bekliyor. Keşke mezun oldukları gün eğitim aldıkları branşlara uygun iş bulup çalışma yaşamı içinde olsalar ama mevcut gerçeklerle zorlu bir sürece adım attıkları görülüyor. Düşündürücü olan ise AKP iktidarının sorunlara çözüm üretecek ciddi politikasının olmaması” dedi.

MESLEĞE UYGUN İŞ BULMAK SORUN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer her yıl üniversitelerden mezunların belirli meslekler dışında iş bulma sorunu yaşadığını ve her mezun ile sorunun arttığını ifade etti.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İŞKUR’a başvuran binlerce üniversite öğrencisinin yanında, iş bulma umudunu yitirmiş ya da mezun olduğu branş dışında çalışan üniversite mezunu sayısının farklı araştırmalarla bir buçuk milyonu aştığına dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre; işsiz sayısının 2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak, 4 milyon 730 bin kişi kişi olmasının kaygı verici olduğunu söyleyen Gürer, “İşsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile %14,7 seviyesinde gerçekleşmiştir ancak yine farklı araştırmalar ile geniş tanımlı işsizlik 8 milyonu aşmış durumdadır. TÜİK’e göre genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,1 puanlık artış ile %26,1 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 4,1 puanlık artış ile %15,0 olarak gerçekleşmiştir. Veriler genç ve kadın işsizliğinin artığını göstermektedir. Üniversite mezunu işsiz sayısındaki artış kaygı vericidir” dedi.

SORULARIMIZ YANITSIZ

Üniversite mezunlarının branşlarına göre dağılımlı olarak İŞKUR’a başvurularının 2016 yılı sonuna göre durumunu sorduğu yazılı soru önergesinde, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği yanıta dikkat çeken Gürer, “Sayın Bakan önergeme verdiği yanıtta, yalnız İŞKUR’a 509.536 Üniversite mezununun iş için başvurduğunu, en çok iş başvurusunu 82.375 ile İşletme ve ilgili İşletmecilik Bölümlerinin aldığını, 21.342 Muhasebe, Vergi Uygulamaları ile İktisat mezunu, 20.475 kişinin iş için başvuru yaptığı listede, Bilgisayar Teknolojileri, Programcılığı, Operatörlüğü ve ilgili bölüm mezunlarından başvuruda bulunanların sayısının ise 19.615 kişi olduğunu yazılı olarak tarafıma iletmişti” dedi.

Çok farklı branşta işsiz üniversite mezunu genç olduğuna dikkat çeken Gürer, “Bu bağlamda Bakanlıktan güncellemeye yönelik sorularımız yanıtsız kaldı. İş aramaktan vazgeçen ya da mezun olduğu branşa yönelik bir işte çalışmayanlar ile mesleğini icra edemeyen üniversite mezun sayısı bir buçuk milyonu aştı. TÜİK işsizlik verileri genç işsiz oranları dikkate alındığında, oluşan sorun daha da açık görülecektir. Ekonomik kriz ile iş bulamayanların yanında, işsiz kalanların varlığı sorunu daha da kapsamlı kılmaktadır. Bu yıl üniversitelerden mezun olacaklarla üniversiteli işsiz mezun sayısı daha da katlayacaktır. İş aslanın ağzındadır. Kamuda daralma ve özelleşme ile üniversiteli işsiz sayısında artış artmıştır. Kamuda boş bulunan kadrolara, bütçe kaynakları gerekçe gösterilerek atama yapılmaması, üniversiteli işsizliğini tetiklemektedir” dedi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇALIŞANLARDA MUTSUZ..

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kuruluşlarında ‘daimi işçi statüsünde’ istihdam edilen üniversite mezunu personelin, statüleri nedeni ile mutsuz olan kesimde bulunduğunu belirterek, “Bizlere mektup ve e-mail yolu ile başvurup, yasal statülerinde düzenleme istiyorlar. Kamu kurumlarında daimi işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personel, aynı işi yapmalarına rağmen 657’ye tabi üniversite mezunu personel ile maaş, tayin ve özlük hakları bakımından aralarında ciddi farklar bulunmakta. Bugüne kadar AKP iktidarı bu talepleri görmezden geldi” diye konuştu.

İşçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin, kurumlar arası geçiş hakkı, tayin hakkı, imza yetkisi ve derece yükseltme hakkında gereken düzenleme sağlanarak bir an önce gereken adımların atılması gerektiğini söyleyen Gürer, “Bu statüdeki personel; atama, nakil, görevlendirme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk usul ve esaslarına ilişkin daha önce yapılan düzenlemelerden faydalanamamıştır. Bir an önce mağduriyetleri giderilmelidir” dedi.

Gürer, Üniversite mezunu işçilerin, kamu kurumlarında aynı işi yaptıkları ve üniversite mezunu memurlar ile aralarındaki hak mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini de ifade ederek işsizi mutsuz, çalışanı. mutsuz.Bunun başlıca nedeni sorunlara karşı iktidarın duyarsızlığı ve yanlış politikalarıdır.Çok üniversite açmış olmak kadar buradan mezuna iş istihdamı yaratmak, mesleğini yapabilir kılmak ve ayni zamanda yaptığı ile göre kadro ve ünvan düzenlemek iktidarın başlıca sorumluluğundadır” dedi.