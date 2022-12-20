Yeni Medya Yanıltabiliyor

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Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Ankara’da gençlerle buluşarak din ve dijitalleşme üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Dini inanç temasının çok farklı algılarla aşılandığını vurguladı. Servis edilen bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 4 önemli soru yöneltmemiz gerektiğini kaydetti.

Hazal Ergen/Ankara

Din ve dijitalleşme konulu etkinlik, Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu anlatımıyla dinleyiciye sunuldu. Medyanın, dini değerler üzerinde büyük rolü olduğu belirtildi. Dezenformasyonun, bazı kitlelerce, habbeyi kubbe yapmak için kullanıldığı açıklandı. Yeni medyanın fazlasıyla sorgulanması gerektiği ifade edildi. Güvensiz sitelerdeki yanlış içeriklere, asparagaslara değinildi.

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Bilgi Kirliliğini İrdelemek Şart

Bilgilerin, fikirlerin araştırılması, paylaşımlara akıl süzgecinden geçirilerek itibar edilmesinin şart olduğu vurgulandı. İslami değerlerin sömürüldüğünü beyan eden Çapcıoğlu, söyleşisinde şu sözlere yer verdi: “Medya günümüzde, gelenekseli ve yenisi olan en yaygın iletişim aracıdır. Aynı zamanda bir eğlence platformu durumundadır. Medyada, paylaşım gibi birtakım değerler, gerçek hayattaki gibi eğilip bükülerek aktarılabiliyor. Bazı kişiler, etiğe aykırı olan bu durumu, Türkiye şartları ile bağdaştırarak meşruiyet çerçevesinde sunmaya çalışıyorlar. Bazı değerleri, kendi formuna uyarlayarak gözler önüne seriyorlar. Bazen ticari kaygı güderek sosyal medya gibi kaynaklardan kendilerini duyuruyorlar. Paylaşımlar, izlenme oralarına bakarak reklamlarla yaygınlaşıyor. Medya kişilerin kimlik, karakter, ahlaki gelişimine katkı sağlayan faktörler arasında önemli bir pay almaya başlıyor. Herkese uygun bir şekilde, kullanıcıların kaygılarını ifade edebileceği bir alan oluyor. Kirli, niteliksiz bilgiyi gerçek olandan ayırt etme becerisi çok önemli.

Dini değerler üzerinde de güçlü bir silah olarak kullanılabiliyor. Dini tecrübeyi önce birey yaşar sonra bu durum, objektifleşmeye başladı. Topluma yansıyan, toplumu oluşturan yönü vardır. Bugün sahih bilgiyi bulmak çok önemli çünkü ağzı olan konuşuyor. Konuşanlar da birbirlerini desteklemiyor. Dinin temel kaynaklarını bilme, dini içerikli bilgilerin doğruluğunu değerlendirme çok önemli. Bu konularda herkes, illaki bir şeyler biliyor ve konuşuyor. Herkesin asgari düzeyde bilgi ve beyan özgürlüğü var. İnanç temelli medya okur yazarlığı bağlamında, medya farklılığı oluşturmak amacıyla dini içerikli mesaj ve paylaşımlara 4 soru yönlendirilmeli, sosyal medya kullanıcılarına bu soruları sorma becerisi kazandırılmalı. İlki; medyada neler oluyor, ikincisi; kimler rahatsız oluyor, kimler kazanç sağlıyor, üçüncüsü; bu içeriğin diğerlerinden farkı nedir, sonuncusu; bu içerik İslami değerlerin hangilerini destekliyor, hangilerine ters?”

Din, Siyasete Alet Ediliyor

Siyasetin dinle iç içe geçerek manipüle edildiğinin de altını çizen Çapcıoğlu, konuşmasına şunları ekledi: “Dezenformasyon içeren böyle görsel paylaşımlar, en çok da yeni nesiller için aktarılarak bilinçaltına yerleştiriliyor. Bu tür manipülasyonları, irdeleyerek paylaşmak ve bilgilenmek gerekiyor. Okuyan ve yazanlara büyük roller düşüyor. Okuryazarlık geliştirmek çabayla olan bir durum. Pasif alıcı olarak medyayı seyredersek bu işin içinden zor çıkarız. İçerik üreticileri gibi biz de gayret edersek asılsız içerikleri ayıklayabiliriz. Çocuk ve genç kitle, daha çok bu alanlardan beslenerek yüz yüze iletişimin eksikliğinden nasibini alıyor. Biz, burada olduğu gibi insanlığın ihtiyaç duyduğu değerleri aktarmaya çalışıyoruz. Yalnızca benim dini inancım açısından değil tüm insanlık adına avantaj oluşturuyor bu bilgiler. İslami değerler, bazı görsellerin videoların aslı ile oynanmasıyla farklı şekilde sunuluyor. İnternetin hayatımızda aktif kullanıldığı ilk yıllarda, Kuran’ı yırtarak maymuna döndü denilen bir kız vardı. Bu asparagas, çok geniş kitlelerce inanılarak yaygınlaşmıştı. Bazı kişilerin, mesaj yollatma şeklinde dayatmaları bulunuyor. Yollamazsan şöyle olur, böyle olur diye baskı meydana geliyor. Bunlar, İslam’ı kullanarak küçük düşüren eylemlerdir. Medya okuryazarlığında da daha kritik, analitik okuma gerekiyor. Bilgilerin, paylaşımların doğruluğunun teyit edilmesi son derece önem taşımaktadır. Her türlü içeriği olduğu gibi alırsanız orada bir okuryazarlık becerisinin gelişmesi mümkün değil. O içeriği üretenlerin hedeflerini çözümlemeye, kendi değerleriniz, birikimlerinizle farklı referans kaynakları ile kendi medya iletilerimizi paylaşacak beceriye sahip olmak gerekiyor. RTÜK bu durumu görsel, işitsel medyada aktarılanları eleştirel bakışla algılamak, analiz etmek olarak tanımlamış. Genel olarak, belli paylaşım platformlarında da bir ön bilgiye, kanaate sahip olabilmek diyebiliriz.”