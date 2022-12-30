Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hasan Özer ile yollar ayrıldı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Hasan Özer ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Hasan Özer ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yeni Malatyaspor’umuzun çatısı altında bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden ötürü kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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