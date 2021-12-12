Yeni Malatyaspor’da Sumudica taraftarlardan özür diledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Meclis’in gündeminde bulunan kademeli elektrik faturası tarifesindeki belirsizliklerin gizli bir zamma dönüşebileceğine işaret ederek, “Kademeli tarife düzenlemesinde kademelerin bilimsel ölçütlere göre belirlenmesi ve her dönem bu ölçütlere göre güncellenmesi gerekmektedir. İlk kademe standart tüketimin altında tutulursa bu doğrudan bir zam anlamına gelecektir. Dört kişiden oluşan bir ailenin asgari elektrik tüketimi olan 230 kilovatsaatin altında kalacak düzenleme vatandaşa zam olarak yansıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.