Yeni Malatyaspor – Uşakspor: 0-1

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Ali Uğurtan Demirtaş

YENİ MALATYASPOR: Ahmet Türkaslan – (Dk. 85 Ahmet Oytun Özdoğan) Erşan, Barış, Yiğit, Berat, Donsah, Nshimirimana (Dk. 46 Mert Miraç), Doğukan (Dk. 46 Malle), Nuri (Dk. 79 Hüseyin), Cengizhan, Yakup (Dk. 72 Enes)

UŞAKSPOR: İbrahim – Murat, Sezer, Sefa, Barkın (Dk. 76 Oğulcan), İbrahim Çağrı Oğuz, Resul, Sefer, Alperen (Dk. 68 Yavuz), Ömer, İbrahim Demir (Dk. 90 Doğan)

GOL: Dk. 28 İbrahim Demir (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Yiğit, Cengizhan (Yeni Malatyaspor) Alperen, Ömer Faruk, İbrahim Çağrı (Uşakspor)

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Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında Uşakspor’a 1-0 mağlup oldu. Malatya temsilcisi tura veda ederken, Uşak ekibi ise bir üst tura yükseldi.

28’inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine yerden gönderilen pasa İbrahim’in gelişine çektiği şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

42’nci dakikada ceza sahası dışında Ömer Faruk, kullandığı serbest vuruşta yerden kaleye sert vurdu, topu kaleci Ahmet kurtardı.

50’nci dakikada Mert Miraç’ın sol kanattan ceza sahası içerisine açtığı ortaya iyi yükselen Barış’ın vuruşunda topu kaleci kurtardı.

53’üncü dakika ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören noktadan yerden şutunu çeken Malle’nin vuruşunda topu kaleci İbrahim kurtardı.

56’ncı dakikada rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası içerisinde Cengizhan’ın yerden çektiği sert şutunda top yan direğe çarparak geri oyun alanına döndü.

59’uncu dakikada orta alandan ceza sahasına doğru gönderilen topu önünde bulan Sefer, kaleciyi de geçtikten sonra şutunu çekti, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

72’nci dakikada ceza sahası içerisine Malle’nin pasında Nuri vurdu, topu defans çizgiden çıkardı.

84’üncü dakikada uzak bir noktadan Sefer’in kullandığı serbest vuruşta topu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma Uşakspor’un 1-0′ üstünlüğü ile sonuçlandı.

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(FOTOĞRAFLI)