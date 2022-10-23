Yeni Malatyaspor – Göztepe: 0-1

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Arda (Dk. 77 Cengizhan), Barış, Burak, Awuku, Rahman (Dk. 89 Hüseyin), Ogün, Malle, Jospin (Dk. 70 Mert), Doğukan, Haqi

GÖZTEPE: Ekrem – Yunus, Emir, Mihojevic, İsmail, Tijanic, Arslanagic, Tuğbey (Dk. 59 Yalçın), Mamah (Dk. 85 Hüsamettin), Ali (Dk. 70 Kvasina), Yasin

GOL: Dk. 45+3 Yasin (Göztepe)

SARI KARTLAR: Burak, Awuku (Yeni Malatyaspor), Yalçın, Emre, Ekrem, Emir, Kvasina (Göztepe)

Spor Toto 1’inci Lig’in 10’uncu hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.

6’ncı dakikada uzun pasın ardından ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Malle şutunu çekti. Topu kaleci Ekrem kurtardı.

14’üncü dakikada karambolden yükselen topa ceza sahası içerisinde Malle’nin röveşata vuruşunu kaleci Ekrem kurtardı.

18’inci dakikada ceza sahası dışından Tijanic’in çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.

38’inci dakikada ceza sahası dışından Rahman’ın yerden çektiği şutunu kaleci Ekrem kurtardı.

45+1’inci dakikada sol taraftan yerden ceza sahası içerisine gönderilen topa Tijanic’in gelişine yerden çektiği şutu kaleci Abdulsamed kurtardı.

45+3’üncü dakikada sol kanatta oluşan karambolde yerden gönderilen pasa Yasin’in gelişine çektiği şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

47’nci dakikada ceza sahası içerisinde Haqi’nin yere düşürülmesini faul olarak değerlendiren hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Rahman’ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma konuk takım Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)