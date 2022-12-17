Yeni Malatyaspor – Ankara Keçiörengücü: 1-0

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Tarık Güldal, Murat Temel, Mehmet Akıncık

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Barış, Burak, Awuku, Arda, Donsah, Ogün, Malle (Dk. 90+2 Alperen), Rahman (Dk. 46 Mert Miraç), Cengizhan (Dk. 87 Yakup), Haqi (Dk. 76 Taha Gür)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin – Erhan (Dk. 76 Babael), Haşim, Erkam, Taha Batuhan, Rashad (Dk. 58 Bekir), Jurgen (Dk. 83 Abdullah), Mikail, Aykut (Dk. 46 Eze), Olawoyin, Melih (Dk. 46 Balaj)

GOLLER: Dk. 1 Haqi (Yeni Malatyaspor)

SARI KART: Ogün, Cengizhan, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Awuku (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+2 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1’inci Lig’in 18’inci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup etti.

1’inci dakikada Cengizhan’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Haqi plase vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

15’inci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Cengizhan’ın çektiği sert şutunda top savunmaya çarparak kale direğinin üstünden kornere çıktı.

43’üncü dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Malle yakınında bulunan Ogün’e pasını verdi, onun vuruşunda top kaleci Metin’de kaldı.

47’nci dakikada Malle’nin ceza yayı sol tarafından yerden çektiği sert şutunda top az farkla auta çıktı.

51’inci dakikada Bardhi’nin uzaktan çektiği sert şutta top üstte auta çıktı.

54’üncü dakikada Mert’in ceza yayının üzerinde çektiği şutunda top savunmaya çarparak dışarı çıktı.

90+2’nci dakikada Awuku ile Eze arasında çıkan tartışmada hakem Tarık Güldal her iki oyuncuya kırmızı kart göstererek, oyundan ihraç etti.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)