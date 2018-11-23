Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a göre ekonomi iyi yolda. Daralarak, harcamayarak, yatırım yapmayarak ekonomik verilerin olumluya dönmesi ne kadar maharetse, kamu kesimi dışında yaşananları göz ardı etmek de ayrı bir beceri istiyor.

Konkordato, iflas ilanları çığ gibi büyürken ve bunları besleyen yeni bir krizimiz kapıda bekliyor: karşılığı olmayan çekler.

Rakamlar, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’ne ait. TBB’ye göre, bu yılın ilk on ayında 520 bin çek sahibi 17 milyon adet çek sayfası kullanmış.

Çek sayfalarına yazılan tutar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 771 milyar liraya yükselmiş. Her ay 77 milyar, günde 2,5 milyar liralık çek yazılmış.

Ne demek bu; “nakit yok, bu çekin karşılığı gelecek aylarda bankada olacak, git o zaman al”. Ne yapacaksınız, “hiç yoktan iyidir” diyorsunuz ve karşılığı çıkmayacağını bile bile alıyorsunuz.

Siz de bu çeki başkalarına ciro ediyorsunuz, yani arkasına imza atarak, kaşe basarak başka birine alacağı karşılığında veriyorsunuz. O da başkasına. Küçücük çekin arkası imzadan kaşeden geçilmiyor. İş en sonu birisinin nakit çıkarıp ödemesi ile bitiyor o da karşınıza çıkarsa..

Ödenmeyince ne oluyor? Bankaya verseniz en fazla protesto ediliyor. Sonra ver elini savcılık, icra mahkemeleri. İş hapse kadar gidiyor.

17.4 MİLYAR LİRA UÇTU

TBB’ye göre, yine aynı dönemde, 43 bin kişiye ait 426 bin çek bankalardan dönmüş, yani karşılığı yok. Çeklerin üzerindeki tutar ise 21 milyar lira. Parası yok diye işlem yapılan çeklerin sadece 3.6 milyar lirası gününden sonra ödenmiş. Peki ya geri kalan 17.4 milyar lira ne olacak? Şimdilik yok oldu gitti. İşte krizin öncü sesi bu.

Rakam, geneli içinde şimdilik küçük ama imar barışından 6, bedelli askerlikte 9 milyar lira geliri sağlandığı düşünülürse işin derinliği daha net ortaya çıkıyor. Bir başka kıyaslamayı da şöyle yapalım.

Geçen aylarda dağıtılan Kredi Garanti Fonu’ndan dağıtılan para 220 milyar liraydı. Neredeyse bunun onda biri tutarındaki para yok.

Bu kadar büyük bir tutardaki karşılıksız çeklerin tutarı 100 milyar lirayı bulursak ne yapacağız? Gelsin iflaslar, hacizler, konkordatolar, daha fazlasını yazmayalım.

TASFİYE EDİLECEK KREDİLER

.Bir rakam da Merkez Bankası’ndan verelim de tablo tamamlansın. Verileri göre bütün bankalar ve finansman şirketlerine ait kredi kartları dahil tasfiye olacak tüm kredilerin toplamı 9-16 Kasım 2018 döneminde yani bir haftada, 326 milyon lira artarak 41.7 milyar liraya çıkmış.

Sadece mevduat bankalarında yılbaşından 16 Kasıma kadar olan sürede tasfiye edilecek ticari kredilerin toplamı yüzde 44.4 oranında artarak 20.8 milyar liraya ulaşmış.

Sayın Bakana göre kamu maliyesi gelir gider açısından en güçlü dönemini yaşıyor ama ya vatandaş hangi dönemini yaşıyor?

Gelir yok, gider çok! Aradaki fark da ödenmeyen çeklerle, kredilerle kapatılıyor.

Şu rakamlar karşısında doları, enflasyonu düşürmek anlamsız kalıyor.