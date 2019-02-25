Buna artık geleneksel demek lazım. Son üç yıldır her Şubat ayının sonunda istihdamı artırmak için işverenlere devası devlet destekleriyle çağrı hatta baskı yapılıyor ama sonuç alamıyor.

Yıllardır dillendirilen “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bir buçuk milyon üyesi var, hepsi bir kişiye iş verse sorun biter” hesabı bir türlü tutmadığı gibi kayıtlı işsiz sayısı dört milyonu buldu.

Başkalarını eleştirmeyi, suçlamayı bir kenara bırakalım, bugünün ekonomisinde, aşağıdaki rakamlarla değil istihdamı artırmak yani iş imkanı yaratmak, giderek ayakta kalmak mümkün değil.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı’ndan Ocak 2019 sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre birkaç rakam verelim:

Elektrik eksi 2.2, otomotiv eksi 16.9, beyaz eşya eksi 11.1, toplam sanayi eksi 9.8 oranlarında üretim yapmış.

Tüketimde, elektrik eksi 2.2, otomobil satışı eksi 58.7, otomobil ihracatı eksi 19.9, beyaz eşya satışı eksi 13.3, beyaz eşya ihracatı eksi 0.5, gıda dışı (otomotiv yakıtı hariç) eksi 2.6, akaryakıt eksi 9.2,

Perakende satış endeksi eksi 9.2, açılan şirket sayısı eksi 13.2, reel kesim güven endeksi eksi 14.1.

Konut sektöründe hem yapı izin ruhsatları hem de satışlardaki gerileme tek başına bile düşünülmesi yeter.

Dikkat ederseniz ekonominin ana yapısına ilişkin ana görüntüyü sergileyen bu verilerin hepsi ekside. Hal böyle olunca istihdam nasıl artısın? (Not: bu arada olumlu anlamda artan, yükselen bir makro veri var mı diye baktık, bulamadık)

ELEKRTİK İSTENMİYOR

Her şeyi bir kenara bırakalım bir memleketin gelişmesinin, kalkınmasının en büyük faktörü sayılan ve eskinin siyasetçilerinin “üretimini ve tüketimini artırdık” diye meydanları inlettikleri elektrikte talebe göre üretimin azalması çok ama çok kaygı verici.

Elektrik tüketilmiyorsa, ne tezgahlar, ne tornalar döner, ne üretim yapılır ne de işsize iş yaratılır. Demek ki iş yerlerinde, fabrikalarda, atölyelerde ”lüzumsuzsa söndür” misali önce elektrik düğmeleri kapatılıyor, sonra da kepenkler ve kapılar.

Bu verilerle geçen yıl referandum ve sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde olduğu gibi tekrar başlatılan istihdam seferberliğinden kalıcı nasıl sonuç alınır ki?

Ya da geçici olarak iş verip devlet kaynaklarından yararlandıktan sonra, çalışanın kıdem tazminatına hak kazanmasına fırsat vermeden tekrar işten çıkarılması soruna çözüm getir mi?

İstenildiği kadar toplantılar yapın, sözler, destekler, beleş krediler verilsin, tüm verilerin sıfırın altında, eksilerde dolaştığı, iflaslarla, hacizlerle, konkordatolarla işverenlerin bile işsiz kaldığı bir ekonomide “seferberlik görev emriyle” istihdam ne kadar yaratılır?

Sermaye tükenince yapacak bir şey yok. En iyisi televizyonun karşısına geçip belgesel izlemek ya da vakit geçsin diye tanzim satışta domates kuyruğuna girmek.