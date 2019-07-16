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16 Temmuz 2019
Ana Sayfa Yazarlar Yeni ilaçlar için insanlar kobay olarak mı kullanılıyor?
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Yeni ilaçlar için insanlar kobay olarak mı kullanılıyor?

Cengiz Çetik Cengiz Çetik

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Bir zamanlar bazı hastalıkların yapay üretilip, sonra da aşısının ilaç şirketlerince piyasaya sürüldüğünü okumuş, ürpermiştim.


İnanmak istememiştim ama ya gerçeklik payı varsa diye de düşünmekten kendimi alıkoyamadım. Birileri acaba insanların geleceği üzerine yapay hastalıklar üretip, sağlığımızla mı oynuyor? Bunun gerçek olduğunu düşünmek bile korkunç…

 Domuz gribinin, özel laboratuarlarda hazırlanması gereken, kendi kendine oluşabilecek evresi olmayan bir hastalık olduğu söyleniyor. Sanki bir filmin içinde oynanan oyunun oyuncuları gibiyiz. Hani bazı Amerikan filmlerinde, bir virüs ölümcül bir hastalık yapar ve insanlığı tehdit eder ya. İşte dünyada yaşananlar da, sizce gerçek bir filmin kareleri mi? Eğer gerçekse, sonuç çok daha vahim. İnsanlar üzerinde denenen bir filmin figüranları bile olmayacak konuma atılan insanlar oluruz o zaman…

Aşı konusunda dünya, sağlıklı bir birliktelik sağlamamışken, insanlar üzerinde bazı aşıların uygulanması düşündürücü değil mi? Sorumluluğu ne ilaç şirketi, ne de ilacı uygulatan kabul ediyor. Kim kabul ediyor; aşı olmak isteyen. Peki, aşı olan virüslü ise o an ne olacak, aşı bir şekilde bozuk enjekte edilirse, o kişinin vücudunda istenmeyen değişimler sağlarsa kim sorumlu; kişinin kendisi. O zaman ne olacak? Ölen ölür, kalan sağlar bizim mi diyeceğiz? Düşünebiliyor musunuz, hastalık korkusu yüzünden aşı olacak, aşı yüzünden ölecek ve kendisinden başka kimse de sorumlu olmayacak.

Dünyadaki bazı ilaç şirketleri sağlığımızla mı oynuyor?

Yıllar önce Afganistan’daki askerler üzerinde bazı aşılar denenip, Parkinson hastalığına benzer hastalığın, yıllar sonra ortaya çıktığı doğru mu? Bugüne kadar aşıyı üç ilaç şirketinin çıkardığı ve ikisinin lisansının olmadığı doğru mu? Aşılardan ölümlerin meydana geldiği doğru mu? Domuz aşısında, domuz kanı olduğu, kısırlık yan etkisi olduğu ve hatta insanın genetik yapısını bozan maddeler olduğu doğru mu? Bu soruların doğruları ve eğrileri nedir? Daha ilaçların yan tesirlerinin tam belli bile olmadığı ortadayken, neyi neden korumaya çalışıyoruz? Sorular, sorular yanıtsız sorular, boşlukta yanıt arıyor.

Dünya nüfusuyla, sağlığımız üzerinde oyunlar oynayarak mı değiştirilmek isteniyor?

Yapay üretilen hastalıklarla insanlar üzerinde ne amaçlanıyor? Eğer dünyadaki insanlar kobay olarak kullanılıyorsa, insanlık suçu işleniyor demektir. Bunu bile bile seyirci kalınıyorsa ve durdurulamıyorsa, o zaman insanlık ölmüş, buyurun cenaze namazına…

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Cengiz Çetikhttps://sonsoz.com.tr

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