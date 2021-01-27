Yeni hizmet binasında sona gelindi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yapımında sona gelinen Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yakın zamanda temizlik işleri personelinin yeni binalarına taşınacaklarını kaydeden Yaşar, “Yaz-kış demeden, Yenimahalle için 7/24 çalışan mesai arkadaşlarımız daha temiz daha güvenli ortamda çalışmalarına devam edecekler. Yenimahalle’nin emekçileri temiz ve güvenli bir ortamda çalışsın, bu sayede ilçeye kaliteli hizmet üretsin istiyoruz” dedi.

Çalışanlar için her detay düşünüldü

Yenimahalle’de pandemi süreci boyunca halk sağlığını düşünerek gece gündüz temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm ihtiyaçları planlanarak yapımı sürdürülen yeni hizmet binasında, inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bin 300 metre kare alan üzerine konumlandırılan yeni hizmet binası; 8 adet çalışma ofisini kapsayan idare bölümü, depo, bay, bayan, engelli WC, personel soyunma odaları, duş, mescit gibi bölümlerden oluşuyor. Ayrıca her çalışanın kendisine ait giysi dolabı ve kullanım alanı olacak.

“Emeğe ve emekçiye büyük değer veriyoruz”

Mart ayından bugüne gece gündüz halk sağlığı için çalıştıklarını belirten Yaşar, “Personelimiz salgının başladığından bugüne gece gündüz demeden temasın olduğu yerleri, kamusal alanları ve binaları temizleyerek ilaçlama çalışması yürütüyor. Personelimizin steril ve güvenli bir ortamda çalışmasını ve Yenimahalle’ye daha kaliteli hizmet sunmasını amaçlıyor, gerekli iyileştirmeleri sağlıyoruz. Yenimahalle çalışanları halkı virüsten korumak adına büyük emek harcıyor. Göreve geldiğimizden bu yana emeğe ve emekçiye değer verdik” şeklinde konuştu.