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25 Mayıs 2019
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BATMAN'IN, SU ALTINDA KALMA TEHLIKESI NEDENIYLE TASINAN TARIHI HASANKEYF ILCESINDEKI 7 ESERIN TASINMASI TAMAMLANDI. FOTO: ARIF ARSLAN/BATMAN,(DHA)
Kültür-Sanat Haberleri

Yeni Hasankeyf’te yaşam başlıyor

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BATMAN’ın, Ilısu Baraj Gölü’nün suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 7 eserin taşınması tamamlandı. TOKİ’nin 850 konut inşa ettiği yeni Hasankeyf’te yaşam, Haziran’da başlayacak. Hasankeyf Belediye Başkan Abdulvahap Kusen, “12 bin yıllık tarihin gölgesinden kopmuyoruz” dedi.

Ilısu Baraj Gölü havzasında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinin taşınmasında sona gelindi. Baraj gölüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim yerinde TOKİ tarafından 850 konut inşa edildi. Tarihi 7 eserin taşınma işlemlerinin tamamlandığı yeni yerleşim yerinde yaşam, Haziran ayında başlayacak.

‘YENİ HASANKEYF BİR BAŞKA OLACAK’

Taşınma işlemlerinin yüzde 95’inin tamamlandığı anlatan Hasankeyf Belediye Başkanı AK Parti’li Abdulvahap Kusen, 12 bin yıllık tarihin gölgesinden kopmayacaklarını söyledi. Hasankeyflilerin modern bir yerleşim yerine taşınacağını kaydeden Kusen, “20 yıllık yerel yönetici olarak Hasankeyf’in kurtulması için her türlü çalışmayı yaptık. Ama ilçemizin bir bölümü su altında kalacak. Artık yeni yaşama adapte olmalıyız. Tarihten kopmuyoruz. Kültürel parkımızda 7 eser ve tarihi cami ve minarelerimizle eski dokuyu yaşayacağız. Yeni Hasankeyf ile eski yerleşim birimindeki Kale arasındaki bağ, su turizmiyle canlı tutulacak. Gondollarla Hasankeyf bir başka olacak. Yeni yerleşim yerinin yüzde 95’i tamamlandı. Bir evi bile bir mahalleden taşımak zorken, şimdi ilçenin tamamını taşıyacağız. Evet, Hasankeyf’in tarihi dokusu içinde büyüdük. Tarihi eserlerin bir kısmı taşındı. Bir kısmı da su altında kalacak. Dünyanın en büyük taş köprüsü Roma köprüsü, su altında kalmış olacak. Bunlardan kopmak üzüntü verici ama şu da bir gerçek ki hayat devam ediyor. Kültürel değerlerimizin tümden yok olmamasından dolayı tesellimiz var” dedi.

610 YILLIK MİNARE YENİDEN YÜKSELİYOR

Ilısu Barajı’dan etkilenmemesi için taşları tek tek sökülerek taşınan Sultan Süleyman Koç Camisi’nin minaresinin, Dicle nehri kıyısında bulunan Kültürel Park’ta yeniden yükseldiğini ifade eden Kusen, “Tarihi minare ve camiler kendisini gösterince yeni yerleşim birimimiz güzel bir siluete kavuşacak. Ilısu Barajı gölü nedeniyle su altında kalacak tarihi eserlerin korunması amacıyla taşları büyük titizlikle sökülen 610 yıllık Sultan Süleyman Koç Camisi’nin minaresinin yarısından fazlası tamamlandı. Minarenin taşları, özel olarak hazırlanan taşla yeniden üst üste konuluyor. Konya ve Mardin’den getirilen taş ustaları, minareyi eskisi gibi inşa ediyor” diye konuştu.

MAHALLE VE CADDELERE TARİHİ İSİM

Yeni Hasankeyf’te mahalle ve caddelere tarihi isimlerin verildiğini dile getiren Kusen, şunları söyledi:

“850 konuttan oluşacak yeni yerleşim birimi 4 mahalleden oluşacak. TOKİ’nin tamamlama aşamasına getirdiği konutların teslimi için artık gün sayıyoruz. Dört mahallemizin adını belirledik. Kültürel parkla iç içe olan semtin adını Kültür, Raman dağı eteğindeki mahalleye Raman, Dicle nehrine yakın alana da Dicle ve 300 yıllık hakimiyetini tarihi ilçemizde sürdüren Eyyubilerin adını da yeni mahallemize verdik. Hasankeyf kalesindeki 3 bine yakın mağaranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yine yeni yerleşim birimlerindeki 12 cadde Hasankeyf’te tarihe mal olan isimleri verdik.”

TAŞINAN 7 ESER, YENİ YERLEŞİM YERİNDE

Batman’da yapımı süren Ilısu Baraj Gölü’nün havzasında kalan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 7 eserin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşındı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, El Rızık Camisi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri’nin kıyısındaki Kültürel Park’ta yeniden inşa edildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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